Малайзия хочет совместно с Украиной производить бронетехнику и катера

Минобороны Малайзии предложило государственному концерну "Укроборонпром" наладить совместное производство бронетехники, противотанковых комплексов и военных катеров.

Как сообщила пресс-служба концерна, соответствующие предложение высказал заместитель министра обороны Малайзии Мохд Джохари Бахарум в ходе встречи с украинской делегацией на международной оборонной выставке-конференции DSA-2016, которая проходит в Куала-Лумпуре (Малайзия) с 18 по 21 апреля.

"Заместитель министра обороны Малайзии Мохд Джохари Бахарум предложил "Укроборонпрому" сотрудничать в области производства бронетехники и противотанкового вооружения. Мохд Джохари Бахарум отметил высокие тактико-технические характеристики украинского вооружения и военной техники, которую "Укроборонпром" представил на выставке", - сообщили в концерне.

Кроме того, командующий военно-морских сил Малайзии Адмирал Тан Сри Абдул Азиз Бин Хаджи Джафар в ходе встречи с генеральным директором "Укроборонпрома" Романом Романовым предложил концерну совместное проектирование патрульных катеров и их дальнейшее совместное производство на одном из судостроительных предприятий Малайзии.

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Как сообщал УНИАН, в ходе выставки DSA 2016 на стенде "Укроборонпрома" были представлены макеты авиационных ракет, новых образцов бронетанковой техники и танка "Оплот", системы оптико-электронного подавления "Адрос", автоматических пушек и минометов. Кроме того, вне павильона "Укроборонпром" представил образец современного бронетранспортера "Дозор-Б".

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.