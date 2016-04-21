Рада повысила экспортную пошлину на металлолом в три раза

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий повышение сроком на три года экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов с 10 евро до 30 евро за 1 тонну, а также отмену на этот период обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

За принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» проголосовали 268 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, докладывая по законопроекту №3868, что принятие документа поддержит отечественные металлургические предприятия. «Это необходимо, чтобы спасти сегодня украинскую металлургию, в которой сегодня критический дефицит данного сырья, и которая за последний год потеряла почти 5 млрд долл. экспорта», - сказал Галасюк. Он добавил, что металлургия составляет четверть украинской промышленности и почти треть экспорта. «Вопрос металлургии – это сегодня не отраслевой вопрос, это вопрос национальной экономической безопасности страны», - сказал Галасюк.

В то же время, депутат Юрий Левченко (ВО "Свобода") заявил, что законопроект направлен на поддержку металлургии, однако это означает поддержку лишь двух собственников основных предприятий отрасли. «Но есть одно большое "но", у нас металлургия – это частная монополия, а если быть точнее – олигополия. Это два основных конкурента, которые между собой договорились, как картель, и искусственно держат рынок», - сказал Левченко. Он заявил, что это нововведение не даст никаких позитивных эффектов для работников этих предприятий или бюджета с точки зрения налоговых поступлений. «Потому что, они избегают уплаты налогов, а, являясь монополистами отрасли, не повышают искусственно заработные платы», - сказал Левченко.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №3868, данный документ направлен на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах путем увеличения предложения металлолома на внутреннем рынке. Также ожидается рост поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом и создание дополнительной добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки данного дефицитного сырья.

Как сообщал УНИАН, украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

Как ранее заявлял Виктор Галасюк, за последние несколько лет в Украине значительно сократился сбор металлолома (4,2 млн тонн, снижение на 20%), при этом существенно вырос экспорт – до 1,2 млн тонн (около 300 тыс. тонн в 2011 году). Депутат отметил, что в таких условиях необходимо создавать отечественным меткомбинатам возможность стабильной работы за счет обеспечения украинским сырьем.

При этом ломозаготовительные компании заявляют, что металлурги лоббируют ограничение экспорта или повышение пошлин на вывоз металлолома из страны для возможности закупки этого сырья по ценам, которые значительно ниже рыночных.

В госпредприятии «Укрпромвнешэкспертиза» подчеркивают, что сбор металлолома в Украине в январе-феврале текущего года сократился на 40% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, до 359 тыс. тонн, из-за предлагаемых низких цен со стороны отечественных метпредприятий, а также отсутствия квот на экспорт лома для заготовителей.

По данным госпредприятия, на протяжении большей части февраля закупочные цены внутреннего рынка оставались практически неизменными и составляли 3 191 грн/тонна. Однако в начале марта метзаводы были вынуждены провести повышение котировок на 150 грн из-за необходимости стимулирования поставок. Кроме того, существовала высокая вероятность возобновления экспорта, что также подтолкнуло металлургов активизировать поставки в свой адрес с помощью повышения цен. По состоянию на середину марта среднерыночная цена на лом составляла 3 330 грн/тонна. По мнению экспертов госпредприятия, несмотря на проведенное повышение закупочных цен на внутреннем рынке, металлурги вполне могут повысить котировки еще раз вслед за значительным удорожанием проката на внешних рынках.