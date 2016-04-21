В Украине второй месяц подряд растет промпроизводство

Рост промышленного производства в Украине в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года замедлился до 4,8% с 7,6%, зафиксированных в феврале 2016 года к февралю 2015 года, когда рост промпроизводства против соответствующего месяца предыдущего года был зафиксирован впервые за последние три года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, рост промпроизводства в марте замедлился до 6,8% с 8,2%, зафиксированных в феврале к январю.

С начала года, за январь-март, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост промпроизводства составил 3,7%.

По информации Госстата, наибольший рост производства в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – в 1,6 раза, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 26,6%, добыче каменного и бурого угля – на 25,9%, металлургии – на 19,1%.

Наибольший рост производства в марте по сравнению с февралем этого года зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 19,4%, химической промышленности – на 16,9%.

Наибольшее падение производства в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года зафиксировано в химической промышленности – на 7,4%, добыче сырой нефти и природного газа – на 4%, поставке электроэнергии и газа – на 2,3%.

Падение производства в марте по сравнению с февралем этого года зафиксировано только в добыче каменного и бурого угля – на 4,9%, фармацевтике – на 0,2%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года составил 7,6%, при этом рост против соответствующего месяца предыдущего года зафиксирован в Украине впервые за последние три года. По сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, рост промпроизводства в феврале составил 8,2%. С начала года, за январь-февраль, рост промпроизводства составил 2,9%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.