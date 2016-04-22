Великобритания может частично национализировать сталелитейную промышленность

Правительство Великобритании заявило о своей готовности частично национализировать сталелитейную промышленность страны для того, чтобы оказать финансовую поддержку сектору, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что в рамках этого плана правительство страны готово выкупить до 25% сталелитейной компании Tata Steel UK, чтобы привлечь соинвестора. Также рассматривается возможность оказания прямой финансовой поддержки размером в несколько сотен миллионов фунтов стерлингов. При этом контролировать компанию британские власти не намерены.

По словам министра по делам бизнеса и инноваций Великобритании Саджида Джавида, данные меры направлены на обеспечение поддержки будущего покупателя и гарантии долгосрочного развития сталелитейного производства.

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Великобритания в настоящее время переживает кризис в сталелитейной отрасли, напоминает издание. Индийская корпорация Tata Steel, которой принадлежит крупнейший в Великобритании сталелитейный завод в Порт-Толботе, в конце марта заявила о намерении продать все свои предприятия в стране из-за нерентабельности бизнеса на фоне падения цен на сталь.

Британский рынок стали оказался под угрозой из-за «китайского демпинга».