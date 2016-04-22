Профсоюзы призывают Кабмин назначить руководителем Госгеонедр профессионала

Об этом заявил председатель Профсоюза работников геологии, геодезии и картографии Иван Бакулей на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем обращаться к новому руководству, к новому правительству, чтобы в конце концов назначили руководство Госгеонедр. Хотелось бы, чтобы это был профессионал, а то люди устали от непрофессионалов. Чтобы в руководстве было меньше юристов, а больше - настоящих геологов, разбирающихся в вопросах отрасли», - отметил Бакулей.

При этом глава профсоюзов заявил, что отрасль находится в катастрофическом положении и для ее спасения государству следует предпринять срочные действия.

В частности, нужно восстановить финансирование отрасли, поскольку, по словам Бакулея, у многих предприятий, подчиняющих Госгеонедрам, существует огромный долг по зарплате.

«Тот народ, который еще сегодня работает, те коллективы, которые остались, очень надеются и на нового министра. Что будут назначены профессионалы, которые выведут отрасль из предынфарктного состояния», - сказал Бакулей, уточнив, что сейчас в отрасли работает всего 7,5 тыс. человек, в то время как в начале 90-х насчитывалось свыше 80 тыс.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат и заместитель председателя общественной организации «Совет юристов Украины» Николай Ореховский в свою очередь заявил, что у нынешнего исполняющего обязанности главы Госгеонедр Николая Бояркина была возможность исправить ситуацию и значительно увеличить как отчисления в бюджет, так и финансирование самой отрасли за счет честного и прозрачного конкурса на использование недр.

«Почему этого не произошло? Из-за коррупции», - отметил Ореховский, указав на тот факт, что нынешнее руководство неоднократно становилось объектом громких журналистских расследований.

По словам адвоката и общественного деятеля, противостоять коррупции в Госгеонедрах и осуществлять жесткий контроль за деятельность службы мог бы общественный совет, однако Бояркин заблокировал его создание.

«Любая темнота боится света. Именно поэтому нынешнее руководство Госгеонедр боится контроля со стороны общественного совета и не утверждает его состав, а создало свой бутафорный или фейковый общественный совет. И это при том, что мы выиграли все суды и доказали, что такие действия незаконные», - сказал Ореховский.

«Теперь этот незаконный общественный совет используется для личных целей», - добавил адвокат.

В качестве примера он сообщил, что на сайте Госгеонедр появился текст заявления от некого общественного совета, в котором он выступает против возможного назначения главой службы гендиректора казенного предприятия «Южукргеология» Николая Фощия, называя его коррупционером.

«То есть фейковый общественный совет обвиняет человека во всех смертных грехах», - сказал Ореховский, уточнив, что, по его данным, многие подписи в документе являются подделанными.

В свою очередь коллектив работников КП «Южукргеология» высказал возмущение необоснованными обвинениями в адрес своего руководителя со стороны общественного совета, создание которого признано судом незаконным.

«В профессиональных кругах геологического сообщества Украины Фощия Николая Васильевича знают не как коррупционера, а как талантливого руководителя, который почти 19 лет возглавляет одно из крупнейших предприятий отрасли и в течение многих лет обеспечивает львиную долю приростов стратегически важных полезных ископаемых Украины. Даже в кризисные 2013-2015 годы при отсутствии необходимых для этого ресурсов», - сказано в заявлении коллектива, текстом которого располагает УНИАН.

Одновременно коллектив призывает правительство назначить именно Николая Фощия главой Госгеонедр, что может предотвратить окончательный развал отрасли.

Справка УНИАН. С января 2015 года исполняющим обязанности Госгеонедра является Николай Бояркин, который до этого работал директором департамента организационно-аналитической работы и управления персоналом этой службы.

В начале 2016 года журналисты программы "Схемы" провели расследование и выяснили, что конкурс по добыче лабрадорита - облицовочного камня- в Житомирской области выиграла компания, зарегистрированная на сестру Бояркина и его советника Дениса Жегалова.

Николай Фощий возглавляет казенное предприятие «Южукргеология» с 1997 года. У него - геологическое образование, он защитил кандидатскую диссертацию и издал более 100 научных работ и монографий. Кроме того Фощий прошел путь от техника-геолога до руководителя крупнейшего в Украине геологоразведывательного предприятия.

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за изучение и обеспечение рационального использования украинских недр.