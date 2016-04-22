Порошенко обещает поддержать авиастроителей в выходе на новые рынки сбыта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время посещения государственного предприятия «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика Ивченко», где принял участие в запуске нового испытательного стенда с двигателем АИ-450.

Президент осмотрел предприятие и ознакомился с производством, в частности, с образцами различных типов двигателей.

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Порошенко поздравил авиастроителей с тем, что Украина вошла в пятерку стран, которые имеют полный цикл создания собственных самолетов.

«Люди, специалисты – крупнейший капитал этого предприятия, его гордость и слава», - обратился президент к работникам предприятия, отметив, что именно благодаря их труду Украина заслуженно считается одной из немногих стран мира, способных выпускать современную авиационную технику.

«Предприятие не стоит на месте, внедряет передовые технологии, демонстрирует положительные финансово-экономические результаты и с уверенностью смотрит в будущее», - сказал Порошенко.

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Глава государства отметил успешную работу государственного концерна «Укроборонпром» по замене комплектующих, которые ранее поставлялись из Российской Федерации: «Мы разработали систему импортозамещения, и наши ученые-конструкторы выполнили это задание».

Президент также отметил, что за последний период объемы производства на предприятиях «Укроборонпрома» выросли втрое, а это означает, что десятки тысяч людей обеспечены работой, сохранены существующие и созданы новые рабочие места. Также и запорожское МКБ «Прогресс» не потеряло ни одного конструктора.

Порошенко подчеркнул, что будет оказывать полную поддержку для вывода на новые рынки сбыта украинских авиастроителей. «Украинский авиастрой имеет хорошее будущее», - сказал президент, отметив, что украинская продукция недавно вышла на рынок Саудовской Аравии, Индии.

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Порошенко также выразил благодарность работникам предприятия, которые защищали Родину на Донбассе, ведь за два года 29 работников бюро стали участниками боевых действий, защищая страну от российской агрессии.

«Они достойно выполнили свой долг, проявили высокие моральные качества, личное мужество и патриотизм, чем заслужили признание и признательность всей страны. А сегодня – продолжают вносить свой вклад в укрепление обороноспособности страны на трудовом рубеже. От имени государства спасибо им за это», - сказал президент.