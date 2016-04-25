США надеются на развитие совместного оборонного производства с Украиной - посол

США надеются на развитие совместного оборонного производства с Украиной, которое позволит реализовать стратегические и коммерческие цели обеих стран.

Об этом заявил посол США Джефри Пайетт на встрече с министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым и торговым представителем Украины Натальей Микольской, сообщается на официальной странице Минэкономразвития в Twitter.

“Мы надеемся продолжать сотрудничество и совместное производство в оборонной отрасли для стратегических и коммерческих целей”, - сказал посол.

Читайте такжеПосол США: прогресс в борьбе с коррупцией в Украине будет способствовать развитию совместного производства военной техники

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама одобрил оборонный бюджет США, который предусматривает предоставление военной помощи Украине в 2016 году в объеме 300 млн долл.

При этом помощь Соединенных Штатов в секторе безопасности Украины в 2017 году будет зависеть от готовности украинских военных проводить реформы.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году выразил намерение отказаться от кооперации с Украиной и странами НАТО в производстве оружия и военной техники.