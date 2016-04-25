Готовящийся к приватизации Одесский припортовый завод закончил квартал с убытком 419 миллионов

Один из крупнейших производителей химической продукции в стране Одесский припортовый завод, 99,6% акций которого Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию в июне, по итогам первого квартала 2016 года получил 418,6 млн грн чистого убытка против 90,1 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года.

Об этом говорится в отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход в первом квартале составил 1,72 млрд грн, что почти вдвое меньше аналогичного показателя за январь-март 2015 года. Валовая прибыль завода сократилась в 6,4 раза и составила 99,9 млн грн. Убыток от операционной деятельности составил 434,1 млн грн против прибыли от операционной деятельности в размере 273,9 млн грн за аналогичный период 2015 года.

Активы завода с начала года снизились на 2,7% - до 3,21 млрд грн. При этом текущие обязательства в отчетном периоде выросли на 5,7% - до 6,03 млрд грн. Долгосрочных обязательств у предприятия в первом квартале не было.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод в 2015 году получил чистую прибыль в размере 210,9 млн грн, тогда как 2014 год компания закончила с 270,5 млн грн чистого убытка.

Фонд госимущества рассчитывает в конце июля 2016 года закрыть сделку по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода.

К концу апреля ведомство намерено закончить подготовку предприятия к приватизации.

Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.