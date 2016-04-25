Контрабанда леса в Чопе: Гройсман поручил Насирову расследовать попытку вывоза 24 вагонов древесины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову провести служебное расследование в отношении сотрудников таможни города Чоп, способствовавших незаконному вывозу из Украины 24 вагонов необработанной древесины высокого качества, экспорт которой законодательно запрещен.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Гройсман узнал о случае незаконного экспорта от общественных активистов и призвал тут же принять все необходимые кадровые решения - вплоть до увольнения нарушителей закона.

Как выяснилось, древесина была изначально оформлена как дрова и не прошла необходимых таможенных процедур, включая осмотр, позволяющий определить тип и качество товара.

«У нас запрет на вывоз древесины. По большому счету, эта норма действует, но информация, полученная от активистов (сообщивших о попытке незаконного экспорта леса - УНИАН), меня удивила», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Глава правительства поручил главе ГФС наказать виновных.

«Я бы хотел, чтобы каждый, кто причастен к этому случаю, кто отправлял, кто делал заказ, кто подписывал (бумаги - УНИАН), - все они должны быть наказаны, их материалы должны быть переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Это чистая коррупция, махровые коррупционеры, которым просто не место в самой системе», - подчеркнул премьер-министр.

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Одновременно Гройсман поручил изучить причастность к этому случаю сотрудников других ведомств, включая «Укрзализныцю».

«Все взаимосвязано. Поручаю быстро провести расследование и всех привлечь к ответственности, они должны быть уволены немедленно, - сказал Гройсман. - Аналогичные кадровые решения должны быть сделаны по руководству таможни. Без руководства таможни такие вещи просто не делаются. Это серьезные вагоны, платформы, которые были загружены кругляком. Думаю, они наладили системный бизнес на контрабанде. Считаю, что должны быть приняты самые жесткие кадровые решения, какие только могут быть».

В пресс-службе также сообщили, что глава ГФС выполнил поручение главы правительства и сообщил о начале служебного расследования, которое, как ожидается, будет завершено уже к концу текущей недели.

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Ранее глава правительства подчеркивал, что реформа таможни является одним из приоритетов работы правительства.