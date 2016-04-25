Минэкономразвития: рост промпроизводства в первом полугодии составит 2,5%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост промышленного производства в Украине по итогам первого полугодия 2016 года на уровне 2,5%. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте министерства.

«В первом полугодии 2016 года основными факторами влияния на промышленность будут постепенное восстановление конъюнктуры на мировых товарных рынках, прежде всего черных металлов и железной руды, а также восстановление потребительского и инвестиционного спроса», - говорится в сообщении.

Негативным фактором станут дальнейшие торговые ограничения со стороны России.

«По оценкам Минэкономразвития по итогам января – июня 2016 года рост объемов промпроизводства ожидается на уровне 2,5%», – отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, по итогам І квартала рост промпроизводства в Украине составил 3,7%. При этом в марте рост составил 4,8% (по сравнению с мартом-2015). Отличительной особенностью марта стало динамичное наращивание производства инвестиционных товаров - по основным промышленными группами объем производства инвестиционных товаров увеличился на 12,5%. В числе лидеров - выпуск металлоконструкций, продукции машиностроения и строительных материалов.

В металлургическом производстве рост составил 19,1% (по сравнению с мартом-2015) благодаря увеличению объемов иностранных заказов в условиях улучшения ценовой динамики на мировом рынке черных металлов. Активизация строительной деятельности способствовала расширению внутреннего спроса на продукцию отрасли. Объем продаж металлургической продукции на внутреннем рынке за 2 месяца 2016 года вырос на 27%.

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В машиностроении рост производства составил 8,7% (по сравнению с мартом-2015) за счет увеличения производства компьютеров (на 59,7%), производства автотранспортных средств - на 13,5%, вследствие увеличения портфеля заказов (объем новых заказов на производство продукции машиностроения вырос за 2 месяца на 13,5%), а также за счет роста производства вагонов благодаря диверсификации внешних рынков сбыта.

Аутсайдерами марта стали пищевая, химическая, деревообрабатывающая промышленность и электроэнергия (занимают около 50% в промышленности в целом).