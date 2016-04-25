"Нафтогаз" снижает цены на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2016 года снижает цены на природный газ для промышленных потребителей на 10-11% по сравнению с апрелем 2016 года - до 6474–7518 грн за тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.

«Уровни конечных цен для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, в зависимости от указанных условий, снижены по сравнению с ценами апреля на 10-11% и составляют от 6474 до 7518 грн за тыс. куб. м (с учетом тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам и НДС)», - говорится в сообщении компании.

Как отметили в «Нафтогазе», предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

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Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию по регулированию в энергетики права на установление цен на природный газ для промышленности.