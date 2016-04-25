Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей сократило прибыль в 3,4 раза

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократило чистую прибыль в 3,4 раза - до 304,6 млн грн с 1,033 млрд грн.

Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании сократился на 30% - до 2,1 млрд грн, валовая прибыль упала на 25%, до 1,351 млрд грн, а операционная прибыль - в 2,5 раза, до 524 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года "Мотор Сич" увеличила чистую прибыль в 2,4 раза - до 3,67 млрд грн с 1,547 млрд грн в 2014 году.

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Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.