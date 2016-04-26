Франция построит подводный флот для Австралии за $38,6 миллиардов, Япония требует объяснений по тендеру

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC.

Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса Collins, которые стоят сейчас на вооружении ВМФ Австралии.

DCNS выиграла тендер у конкурентов из Германии и Японии, пообещав правительству, что строительство подводного флота создаст несколько тысяч мест для австралийских рабочих.

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Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что субмарины будут строиться в Аделаиде (на юге страны). Проект позволит создать 2,8 тыс. рабочих мест.

В свою очередь власти Японии заявили о желании узнать, почему Австралия предпочла отдать победу в конкурсе на тендер на строительство подводных лодок Франции, передает Reuters.

По словам официального представителя Австралии, конструкция, предложенная Францией лучше соответствует нуждам флота страны.

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Ранее правительство сообщило, что в Аделаиде в 2018 году начнется строительство 12 патрульных судов.