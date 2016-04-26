Российский "АвтоВАЗ" все больше погружается в кризис: снова заявил о приостановке сборки машин

"АвтоВАЗ" приостановит сборку своих автомашин на майские праздники, сообщает Прайм со ссылкой на представителя компании.

"Тольятти не будет выпускать автомобили с 29 апреля по 9 мая, часть персонала будет задействована на ремонте и обслуживании производственных линий. Ижевский автозавод отдыхает с 30 апреля по 9 мая", - говорится в сообщении.

Тольяттинский завод концерна будет отдыхать на день больше ижевского, что связано с четырехдневной рабочей неделей, по которой сейчас работают сотрудники тольяттинской площадки, пояснил представитель "АвтоВАЗа". Завод "Lada-Ижевск" выпускает машины пять дней в неделю.

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Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" в Тольятти перешел на четырехдневную рабочую неделю с 15 февраля. Предполагается, что такой режим работы сохранится на предприятии в течение полугода. Как отметили на предприятии, подобная мера поможет избежать сокращений.