Россияне резко урезали расходы на бытовую технику: продажи упали на $4,5 миллиарда

Россияне урезают расходы на бытовую технику и электронику: по итогам 2015 года покупатели потратили 1,2 трлн руб. (1 доллар - 66 руб.) - почти на 20% меньше, чем годом ранее. Количество проданных холодильников сократилось на 37%, стиральных машин — на 35%, телевизоров — на 47%. Спрос на малую бытовую технику пострадал меньше, пишет "Коммерсант".

В целом продажи упали на 293 млрд руб. (примерно на 4,5 млрд долл.).

Продажи телевизоров упали на 47%, до 5,3 млн шт., а в объеме — на 33%, до 130,5 млрд руб.

Падение российского рынка персональных компьютеров в третьем квартале оказалось рекордным: объем поставок ПК в Россию сократился на 45,5% в объемах и более 49% в выручке. После затоваривания в конце 2014 года покупатели не спешат с покупкой компьютеров, подорожавших с тех пор в два раза, признают участники рынка.

Читайте такжеРоссияне все больше предпочитают не тратить сбережения - только по крайней необходимостиПродажи крупной бытовой техники в России сократились в целом на 15%, отмечает руководитель департамента "Крупная бытовая техника" Сергей Ли. Рынок стиральных машин упал на 35%, до 2,6 млн шт., и на 11% в деньгах, до 50,8 млрд руб. Покупатели фокусируются на устройствах низких и средних ценовых сегментов, говорится в обзоре. В минувшем году было продано 2,3 млн холодильников на 62,2 млрд руб., этот рынок потерял 37% в штуках и 20% в деньгах.

Падение продаж смартфонов в России по итогам 2015 года составило 8%, ритейлеры реализовали 26 млн устройств. Больше всего смартфонов продала компания Samsung, лидером по выручке оказалась Apple. Предстоящий год не предвещает рынку ничего хорошего: на фоне роста курсов валют вендоры будут пересматривать планы, сокращая объемы производства и поставок в страну.