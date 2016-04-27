Отголоски российского кризиса: в Беларуси почти каждое второе промпредприятие убыточно

В январе-феврале 2016 года чистый убыток организаций белорусской промышленности составил 25,6 трлн рублей (1 доллар - 19 719.50 белорусского рубля), что в три раза больше, чем за такой же период 2015 года, передает БелаПАН со ссылкой на сообщение Белстата.

Чистый убыток всех организаций составил 20,2 трлн рублей, прибыль от реализации снизилась на 11,9% (до 8,9 трлн рублей).

Читайте такжеЭкономика Беларуси неумолимо падает: ВВП за семь месяцев сократился на 4%Количество убыточных организаций увеличилось с 592 в январе-феврале 2015 года до 781 в январе-феврале нынешнего года. Их удельный вес в общем количестве организаций вырос с 35,1 до 46,3%.

Рентабельность продаж составила 6,4% против 8,5% в январе-феврале 2015 года, рентабельность реализованной продукции — 8% против 10,9%.