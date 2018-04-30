Как Украине расправить крылья в индийском небе

Аэродром государственного предприятия «Антонов» под Киевом за несколько дней до пасхальных праздников принял важных гостей. К украинским авиаторам приехал один из богатейших людей планеты – индиец Анил Амбани, председатель Совета директоров одной из крупнейших в Индии частных корпораций Reliance ADA Group. Он ознакомился с возможностями украинского авиапрома, провел ряд встреч с представителями Совета нацбезопасности и обороны, а также руководством госконцерна «Укроборонпром».

Основанная в 1929 году, Reliance ADA Group специализируется на реализации множества проектов, включая гражданскую и военную авиацию, строительство, инфраструктуру, энергетику и развитие технологических производств. Годовой оборот компании составляет порядка 5 млрд долл., чистая прибыль - не менее 300 млн долл. в год.

Некоторое время назад Reliance вышла на рынок авиаперевозок, создала специальное корпоративное подразделение и теперь активно ищет партнеров, готовых разделить ее стремление стать региональным лидером в секторе пассажирских перевозок и доставки различных грузов. Кроме того, до конца текущего года Reliance выступит посредником в организации запланированного на вторую половину 2016 года тендера на закупку самолетов для индийской корпорации «Hindustan Aeronautics Limited», осуществляющей перевооружение индийских вооруженных сил и работающей в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Индии. Точные объемы торгов являются коммерческой тайной, однако уже сейчас известно, что речь пойдет о не менее 200 машинах.

Масштаб закупок характеризует тот факт, что в числе участников тендера - российский «Сухой», бразильский «Embraer» и европейский «Airbus». Все эти компании являются очень активными участниками ведущих мировых авиасалонов и не упускают возможности побороться за перспективные контракты. Но удастся ли им заполучить «индийский» контракт - пока большой вопрос.

На сегодня фаворитом объявленного тендера считается отечественный «Антонов». Причем об этом без стеснения и дипломатических ужимок говорит именно индийская сторона. Взаимопонимание между индийскими и украинскими партнерами сложилось на удивление быстро. Как известно, азиатские рынки тем и отличаются, что с момента знакомства до реального партнерства проходят порой годы. А тут все ровно наоборот. Первые контакты между топ-менеджерами Reliance и руководством «Антонова» и «Укроборонпрома» состоялись в конце марта текущего года, и уже в конце апреля большая индийская делегация оценивала возможности «антоновских» машин на родном для них аэродроме.

Мало того, не успели украинские летчики завершить приуроченные к визиту индийцев демонстрационные полеты гражданского Ан-158 и военно-транспортного Ан-178, как стороны уже подписали три важных меморандума о механизме дальнейшего сотрудничества - между индийской Reliance Defence Limited и украинскими госкомпаниями «Антонов», «Укроборонпром» и «Спецтехноэкспорт».

«Мы познакомились всего несколько недель назад, но уже говорим о стратегическом партнерстве. Причем о партнерстве с частным сектором, поскольку Reliance ADA Group - это частная индийская корпорация», - прокомментировал подписание документов Анил Амбани.

Он подчеркнул, что Индия имеет большой потенциал в развитии гражданских и транспортных авиаперевозок. «Мы очень рассчитываем на то, что Индия очень скоро увидит новую Украину - интеллектуальную, развитую, способную к плодотворному сотрудничеству. Украина - это наш давний и надежный партнер. И это партнерство однозначно взаимовыгодное», - сказал Амбани.

Для украинцев заявленное партнерство не просто интерес, а потенциальная золотая жила, которая позволит не только поддерживать собственные производственные мощности, но и экспортировать интеллектуальный и технологический продукт с высокой добавочной стоимостью, о котором говорят власти на всех инвестиционных форумах и конференциях. Тем более, что это - оригинальный и уже сертифицированный продукт под брендом, блестяще зарекомендовавшим себя на индийском рынке еще в 80-х годах минувшего столетия.

«Для нас приезд индийской делегации, - бесспорно, знаковое событие, - сказал в комментарии журналистам Олег Гладковский, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. - Подписанные сегодня документы - это загрузка предприятий, выход на новые рынки, это новые сферы сотрудничества. Мы уже сейчас говорим о возможности создания совместных предприятий, реализации совместных проектов, причем не только в авиации, но и в сфере модернизации бронетехники, производстве и сбыте турбин, поскольку Индия - наш давний рынок в этой сфере».

В свою очередь глава госкомпании «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул подчеркнул, что первые результаты «индийского» авиационного проекта его участники должны продемонстрировать до конца года. «Мы знаем наших конкурентов, мы знаем, что мы можем предложить и понимаем, за что мы «воюем», - сказал Барбул.

Украинские авиаторы надеются, что сотрудничество с Индией будет плодотворным и долгосрочным, а «индийский» проект станет еще одним «магистральным» проектом для «Антонова» - наряду со строительством нового транспортника Ан-132 для Саудовской Аравии. «Антоновцы» нередко сравнивают свои самолеты с конструкторами «Лего»: уникальность их конструкции позволяет создавать различные модификации машин, полностью удовлетворяя технологические пожелания заказчика в рамках его финансовых возможностей.

«Мы хорошо оцениваем свои шансы в борьбе за индийский рынок. Не будем забегать наперед, чтобы не «сглазить», но у нас прекрасный продукт, и индийцы уже его оценили, - рассказал журналистам и.о. президента «Антонова» Михаил Гвоздев. - Позволю себе отметить один любопытный нюанс: наряду с Ан-158 и Ан-178 мы показали господину Амбани Ан-225 «Мрию». Через несколько дней она совершит рейс в Австралию с дозаправкой в Индии. Так вот, господин Амбани уже дал все необходимые распоряжения, чтобы нашу «Мрию» встречали на высоком уровне с участием прессы. О чем это говорит? Видимо, о серьезном настрое и радушном расположении к нам. Я очень верю, что у нас все получится».

И получиться, действительно, может. Только лишь модернизация индийских вооруженных сил - это государственные ассигнования объемом порядка 40 млрд долл. в год. Рынок гражданских перевозок значительнее: у страны с населением почти полтора миллиарда потребность в авиационном сообщении всегда остается актуальной. Причем Дели нужны среднемагистральные гражданские и транспортные самолеты, способные одинаково хорошо работать на всех аэродромах этой огромной страны - от высокогорья на севере до пустыни на юге.

Машины «Антонова» уже 30 лет назад во многом «закрывали» эту потребность - и по цене на самолеты, и по летным характеристикам. До сих пор в Индии на ходу более сотни бортов «Ан», выполняющих различные авиационные задачи. Именно поэтому индийские инвесторы приходят к нам, в Украину, и ищут сотрудничества здесь, а не с дорогими мировыми грандами.

Понятно, что во многом совместную работу приходиться начинать заново. Украина потеряла свои позиции на авиационном рынке Индии, уступив долю экспорта металлургам и производителям подсолнечного масла. Но восстановить былую славу можно. С общим объемом украинского экспорта в Индию, едва превышающим полмиллиарда долларов в год, нам есть куда расти.

И индийские партнеры могут помочь. В авиационном сегменте они готовы разделить ответственность - открыть совместное с украинцами производство на своей родине, оставив Киеву интеллектуальную собственность и возможности постпроизводственного сопровождения самолетов. Для «Антонова», выпускающего в последние годы фактически по 1-2 самолета в год, это уже станет значительным кооперационным достижением. А там, где будет реальная кооперация, появятся и средства для развития нового производства.

Олеся Сафронова (Фото Олега Белякова)