ЕС – Украине: повышение пошлин на экспорт металлолома противоречит Соглашению об ассоциации

Повышение пошлин на экспорт металлолома из Украины противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части создания зоны свободной торговли.

Как сообщается на официальной странице Представительства Евросоюза в Украине, ЕС выражает беспокойство в связи с предложением Верховной Рады увеличить экспортные пошлины на металлолом.

В частности, в сообщении отмечается, что в Евросоюзе с огорчением приняли к сведению информацию о предлагаемых изменения в статью 13 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», за которые украинский парламент проголосовал 21 апреля.

"Представительство ЕС рассматривает повышение пошлин на экспорт металлолома из Украины как меру торгового ограничения, которая противоречит духу и букве многосторонних и двусторонних обязательств, взятых на себя Украиной", - отмечается в сообщении.

В этой связи сказано, что в рамках глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом Украина обязуется не вводить новые таможенные пошлины на экспорт, и также она обязуется во время переходного периода отменить действующие пошлины.

Кроме того, в Евросоюзе напомнили, что в рамках меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, подписанного с ЕС 22 мая 2015 года, Украина – в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации - обязалась воздержаться от введения новых мер, ограничивающих или препятствующих торговле.

"ЕС считает, что применение мер, ограничивающих торговлю, не является правильным средством для улаживания проблем с конкурентоспособностью сектора производства стали Украины. Евросоюз призывает Украину придерживаться своих твердых обязательств, касающихся свободного торгового режима", - отметили в представительстве.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий повышение сроком на три года экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов с 10 евро до 30 евро за 1 тонну, а также отмену на этот период обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.