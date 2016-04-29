Против компаний Григоришина в Украине могут открыть уголовные производства

Об этом говорится в обращениях народного депутата, которое он направил в Генеральную прокуратуру Украины, Службы Безопасности Украины и Государственную фискальную службу Украины.

Так, по информации нардепа, должностные лица ПАО «Запорожтрансформатор» умышленно продавали продукцию предприятия посредническим компаниям резидентам РФ, которые связаны с Константином Григоришиным, по заниженным ценам.

В результате чего ПАО «Запорожтрансформатор» недополучило доходы, а госбюджет - налоги с таких операций.

«Целью использования данной схемы было занижение доходов от реализации оборудования, вывод группой организаций денежных средств из хозяйственного оборота и получение необоснованной налоговой выгоды путем создания видимости операций купли-продажи через фиктивные организации», - говорится в обращении.

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Стоит отметить, что ПАО «Запорожтрансформатор» входит в десятку крупнейших мировых производителей трансформаторного оборудования и является крупнейшим енергомашиностроительным объединением Украины.

В связи с этим нардеп просит ГПУ, СБУ и ГФС провести проверку операций ПАО "Запорожтрансформатор" начиная с 2008 года на предмет соблюдения налогового законодательства. Аналогичную налоговую проверку нардеп просит провести и на другом украинском предприятии, подконтрольного российскому бизнесмену Григоришину, - ПАО "Сумское НПО".

По информации Дмитрия Святаша, указанное предприятие так же заключало соглашение на поставку продукции с посредническими компаниями резидентами РФ, связанные с Константином Григоришиным. В результате чего ПАО "Сумское НПО" до сих пор не получило десятки миллионов долларов валютной выручки за произведенную продукцию от российских компаний.

«При этом, компетентные государственные органы предоставляли и продолжают предоставлять разрешение на продление срока возврата валютной выручки, что кажется по крайней мере странным в текущей ситуации на валютном рынке Украины», - говорится в обращении

Также выяснилось, что пакетом акций в количестве 50,456% самого ПАО "Запорожтрансформатор" владеет кипрская компания, единственным акционером которой является одноклассник Григоришина.

Как сообщалось, сейчас российский бизнесмен Константин Григоришин в данный момент подал прошение на получение украинского гражданства.

В то же время в Российской Федерации против него продолжается расследование уголовного дела об уклонении им от уплаты налогов в России на сумму 675 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ряд украинских компаний Григоришина подозревают в сотрудничестве с ЛНР.