ИСД называет недостоверной информацию о вывозе оборудования Алчевского меткомбината

Об этом говорится в сообщении ИСД.

"Корпорация "Индустриальный союз Донбасса", которая является мажоритарным акционером ПАО "Алчевский металлургический комбинат", сообщает, что информация, распространенная 3 мая 2016 года различными СМИ (со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины), про демонтаж и вывоз оборудования ПАО "Алчевский металлургический комбинат" является неточной и недостоверной", - сказано в нем.

Корпорация подчеркивает, что Алчевский меткомбинат осуществляет производственную деятельность, насколько это сейчас возможно, в крайне непростых условиях, сложившихся в Луганской области.

"Трудовой коллектив предприятия, безусловно, каждый день преодолевает огромное количество различных проблем и нестандартных ситуаций. Тем не менее, все производственные активы, необходимые для осуществления производственной деятельности, находятся в рабочем состоянии, или в состоянии, которое позволит возобновить их работу после стандартных ремонтных и восстановительных процедур", - отмечается в сообщении.

Напомним, в сообщении ГУ разведки Минобороны от 3 мая говорилось, что военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го армейского корпуса (Луганск) Вооруженных сил РФ якобы приступили к демонтажу и вывозу оборудования с территории Алчевского меткомбината.