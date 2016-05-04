Украина через ВТО потребовала от стран ЕАЭС отменить антидемпинговые меры против украинских товаров

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, делегация Украины в ВТО была уведомлена о том, что соответствующие антидемпинговые меры приняты с нарушением норм и правил организации.

Делегации стран-членов ЕАЭС не ответили на поднятые вопросы, обязавшись предоставить ответы в письменном виде.

Кроме того, в ходе заседания комитета Украина обратилась к Пакистану и Индии по поводу необходимости пересмотра и отмены этими странами антидемпинговых мер в отношении металлургической продукции.

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Как сообщал УНИАН, коллегия Евразийской экономической комиссии 29 марта приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на украинские прутки сроком на 5 лет, в том числе с оккупированных территорий Донбасса.

В частности, для Енакиевского металлургического завода устанавливается индивидуальная пошлина в размере 10,11% от таможенной стоимости; для «АрселорМиттал Кривой Рог» устанавливается индивидуальная пошлина в размере 9,32% от таможенной стоимости. Для всех остальных производителей пошлина составит 10,11%.

Кроме того, Евразийская экономическая комиссия открыла повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб из Украины.