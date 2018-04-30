Госпомощь бизнесу поставят на особый учет

Европейский Союз уже не просто рекомендует Украине провести реформу предоставления государственной помощи. Он настойчиво этого требует. Первый шаг сделан – под присмотром ЕС еще в 2014 году был принят закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Правда, заработает он в полную силу только с 2017 года.

Во-первых, закон четко определяет, что такое «государственная помощь». Это – и преференции, которые государство может предоставить как отдельным предприятиям, так и целым отраслям, и льготы по уплате налогов и пошлин, и дотации, списание и реструктуризация долгов, рефинансирование, рассрочка платежей и т.д.

Во-вторых, предоставляться госпомощь будет под жестким контролем Антимонопольного комитета. Согласно закону, именно ему в данной сфере будут подотчетны все госорганы, способные оказывать поддержку бизнесу, – от министерств до органов местной власти. Каждый нормативный акт, касающийся любых преференций бизнесу, будет проходить проверку на допустимость в АМКУ.

«Любая государственная помощь должна иметь проконкурентный характер и не дискриминировать, не давать привилегии субъектам хозяйствования в зависимости от формы собственности или рынка, на котором они действуют», - пояснила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Анна Артеменко.

Требование Евросоюза к Украине по поводу контроля предоставляемой госпомощи - не случайность. По словам руководителя проекта Европейского Союза «Гармонизация системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС» Юджина Стюарта, подобная практика являлась нормой для многих стран, желавших влиться в европейское сообщество. «ЕС рассматривает страны, где подобная система не применяется, как предоставляющие несправедливые преимущества. Поэтому Евросоюз выступал за создание подобных систем госпомощи в других государствах. Я потерял счет таким странам, их было более 20 с 90-х годов», - рассказал Стюарт, уточнив, что свободная торговля по европейским понятиям подразумевает и равные условия для конкуренции.

На помощь уже не стоит надеяться

У данной реформы есть как сторонники, так и противники. К примеру, приверженцы заявляют, что нет ничего плохого в том, чтобы привести в порядок и систематизировать госпомощь. И во многом они правы, ведь такой подход позволит, в первую очередь, избавиться от попыток многих государственных мужей установить преференции для конкретных компаний. К тому же это положит конец практике поддержки нежизнеспособных отраслей.

Многие помнят регулярные попытки законодателей при помощи ограничений поддержать отечественный автопром, однако украинские производители так и не смогли создать конкурентоспособные автомобили. Намедни был принят закон о повышении пошлины на экспорт металлолома, который призван помочь украинским металлургам. Вот только многие депутаты заявляют, что вся отечественная металлургия принадлежит паре олигархов, и именно они станут основными бенефициарами данной инициативы.

В Евросоюзе государственная помощь уже давно не выделяется для сталелитейных предприятий или угольных шахт. Там все больше обращают внимание на новые технологии, такие как IT-сектор, для которых и разрешается устанавливать преференции.

Ограничения касаются и поддержки отдельных компаний. Например, в Европейском Союзе, если предприятию необходима помощь для возобновления платежеспособности, то есть четкие критерии максимального объема выделяемых из бюджета средств в зависимости от размера предприятия. Также прописаны жесткие и детальные условия получения такой помощи. «Предприятие в Европейском Союзе, которое хочет получить государственную поддержку, должно показать, на что будут направлены данные средства, и что предприятие вообще сможет возобновить свою деятельность. В принципе, у нас на сегодня такая система оценки вообще отсутствует», - поясняет Артеменко.

Европейские правила стимулирования экономики не оставят особого пространства для маневра и нашей стране. «У Украины, по сути, нет выбора, мы должны всю европейскую систему, включая законодательство, административные решения Европейской комиссии и соответствующие судовые прецеденты, имплементировать в законодательство без исключений», - подчеркнула Артеменко.

Защитники стимулирования

Но не стоит забывать, что украинская экономика все еще не дотягивает по уровню развития даже до восточных стран ЕС. Наши регуляторные барьеры, сложность налоговой среды и дорогие кредиты никак не способствуют тому, чтобы отечественные компании могли составлять серьезную конкуренцию европейским. Украинская структура экономики очень отстала от современных мировых тенденций, и поменять ее в одночасье не удастся.

«Украина не может жить полностью по скопированным европейским правилам без поправки на то, что наш ВВП на душу населения в 4-5 раз меньше, чем в ЕС. Мы нуждаемся в переходном этапе, который позволит поставить экономику на ноги, создать и наладить необходимые институции, трансформировать экономику из сырьевой в производственно-инновационную, а для этого нужно существенное вмешательство государства и специальные стимулирующие правила игры», - считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Стоит отметить, что с точки зрения наших иностранных партнеров этот переходный период уже идет, а значит - властям давно пора было начинать думать о завтрашнем дне украинской экономики. Пока подобным похвастаться мы не можем. К примеру, наш нынешний главный экспортер – агросектор. Казалось бы, мировая житница – Украина - должна успешно зарабатывать на продаже сельхозпродукции, а отечественные агропредприятия – стать столпом экономики. Но почему же тогда аграрии не устают повторять, что без господдержки им не выжить? Да и степень переработки продукции в агросекторе оставляет желать лучшего, мы по-прежнему предпочитаем поставлять за границу сырье.

Между тем, как отметила торговый представитель Украины Наталья Микольская, европейцы не приветствуют преференции аграриям в виде аккумуляции налога на добавленную стоимость. «Наболевший вопрос – это спецрежим НДС для экспортеров сельскохозяйственной продукции. Наши партнеры считают, что если будут попытки его продления или трансформации, нам нужно более детально с ними это обсуждать. Потому что они считают это - неразрешенной субсидией для аграрных предприятий», - сказала Микольская.

Украина вряд ли сможет проигнорировать европейские нормы, как это случалось с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Если длительные разбирательства относительно нарушений правил ВТО обычно заканчиваются запретом продолжать неправомерную практику, то нормы Евросоюза более жесткие. Так, если по итогам расследования выяснится, что государство оказало бизнесу неправомерную помощь, то компании будут обязаны возместить всю незаконно полученную выгоду. И такие прецеденты восстановления справедливости хоть и не часто, но имеют место в ЕС. Так что, даже если очередной ушлый депутат пропихнет в закон поправку о преференциях для какой-то отрасли, то производители дважды подумают, прежде чем ею воспользоваться.

Стоит отметить, что льготы для отдельных видов бизнеса и создание так называемых точек роста – нормальная мировая практика. Многие, если не все, европейские страны, так или иначе, способствовали развитию отдельных отраслей за счет установления преференций. И это, скорее, необходимый шаг, чтобы построить действительно жизнеспособную экономику, которая сможет стать конкурентоспособной в мировом масштабе.

Время для этого у Украины еще есть. Закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования» вступает в силу в августе 2017 года, но полностью перейти на регламенты ЕС Украина должна к 2022 году.

А то, что ЕС будет жестко контролировать, – так и к гадалке не ходи. Об этом свидетельствует вышеупомянутый случай. В начале апреля собственники металлургических предприятий смогли через Верховную Раду протащить выгодный им закон, который предусматривает повышение пошлины на экспорт лома черных металлов с 10 евро до 30 евро за тонну. В произошедшем нет ничего нового. Аналогичные законы в украинском парламенте уже неоднократно принимались, как и собственно потом отменялись под давлением ВТО или МВФ.

Однако не успел закон поступить на подпись президенту, как представительство Евросоюза в ультимативной форме потребовало ветировать документ, иначе вся макроэкономическая помощь Украине будет заморожена.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)