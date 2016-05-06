Цены производителей промпродукции в Украине в апреле выросли на 3,6%

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным апрелем прошлого года цены производителей промпродукции выросли на 10,1%, а по сравнению с декабрем 2015 года – на 8,2%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле против марта цены повысились на 13,1%, против апреля прошлого года – на 10,3%.

В перерабатывающей промышленности цены в апреле по сравнению с мартом выросли на 2,3%, по сравнению с апрелем прошлого года – на 7,2%.

В поставке электроэнергии, газа и пара цены в апреле выросли на 2,9% к предыдущему месяцу и на 17,8% - к апрелю прошлого года.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеИнфляция в Украине в апреле ускорилась до 3,5%

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, выросли на 4%.

В 2015 году цены производителей промпродукции в Украине (декабрь к декабрю) выросли на 25,4%.