Алмаз массой 813 карат продали за рекордные $63 миллиона
09:52, 10 мая 2016Промышленность
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Алмаз был добыт компанией Lucara Diamond в Ботсване в прошлом году.
REUTERS
Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corporation продала за 63 млн долларов огромный алмаз.
Это самая высокая цена, когда-либо выплачивавшаяся за необработанный драгоценный камень, пишет Русская служба Би-би-си.
Помимо этого компания будет получать по 10% прибыли от любых сделок с камнем после его обработки.
Алмаз был добыт компанией Lucara Diamond в Ботсване в прошлом году. Его масса составляет 813 карат.
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Представитель канадской компании сообщил, что в июне будет продаваться еще более крупный алмаз, также найденный в Ботсване.
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