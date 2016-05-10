Сомнительный прогресс Украины после Ассоциации с Европой - The New York Times

Об этом пишет Эндрю Крамер в статье "Сомнительный прогресс Украины после заключения соглашения об ассоциации с Европой", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Здесь опытные работники соединяют ленты из углеродного волокна и тонкие листы жесткого титана, укладывая их словно слои торта, а затем ставят их под горячий пресс, придают им форму и полируют, создавая лыжи для кросса или скоростного спуска.

Здесь работники также обрабатывают паром дерево и сгибают его в клюшки, которые используют хоккеисты по всему миру под различными торговыми марками, включая Nike и Oxelo.

Австрийский владелец фабрики, компания Fischer Sports, платит сотрудникам в среднем $307 в месяц, - это примерно одна восьмая суммы, которую получают квалифицированные работники в австрийской компании.

А с января, когда вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и 28-странами Европейского союза, расходы компании "Fischer" снизились еще больше, поскольку были отменены пошлины на оборудование и сырье, которые поступают в страну, и на готовую продукцию, которую отправляют обратно.

По западным стандартам, зарплата может показаться ничтожной, но 1500 работников фабрики рассматривают эту работу как возможность. Украина – одна из беднейших стран северного полушария, ее экономика производит менее $3,100 в год на человека.

"Европа – это наше будущее", - говорит Юрий Орос, рабочий на линии по производству лыж.



Fischer и некоторые другие транснациональные компании, включая Nexans, французского производителя электропроводки, вложили средства в украинские предприятия, чтобы воспользоваться преимуществами соглашения о свободной торговле. Но, несмотря на это, многие другие компании не хотят рисковать.Но это будущее омрачено недавним нелегким прошлым Украины, военными действиями с Россией и национализмом, который теперь угрожает солидарности Европейского Союза. К примеру, на недавнем рекомендательном референдуме в Нидерландах, почти две трети голландских избирателей призвали свое правительство отменить поддержку соглашения с Украиной.

Так что пока неясно, распространятся ли выгоды торгового соглашения дальше западной части Украины, где и расположено большинство этих заводов. Коснутся ли они экономики страны, в которой проживает 44,4 миллиона человек, около 5 млн из которых в настоящее время живут в районах, оккупированных Россией или пророссийскими сепаратистами.

"У нас будут эпизодические, анекдотические истории успеха, но еще слишком рано называть все это успехом", - сказал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики.

В целом, Милованов сказал, что экономика Украины едва ли растет, ее замедляют низкая производительность труда и широко распространенная коррупция. По его словам, торговое соглашение может помочь избавить украинцев от бедности только в долгосрочной перспективе.

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом прошло долгий и мучительный путь. В 2013 году бывший украинский президент отказался от него, выбрав сделку с Москвой. Тогда в Киеве про-европейские граждане вышли на акции протеста, которые впоследствии привели к революции.

Новое правительство в Киеве вернулось к соглашению с Европой и подписало его в марте 2014 года. Но в том же месяце Россия аннексировала украинский полуостров Крым и разожгла гражданскую войну на востоке Украины.

К тому времени, когда торговое соглашение с ЕС вступило в силу, многие украинцы были настолько отвлечены или деморализованы войной и годами рецессии, что они вряд ли заметили это.

Тем не менее, здесь, в Мукачево, живописном городе с вымощенными брусчаткой улицами и замком 14-го века, оставшимся в наследство от Австро-Венгерской империи, завод компании Fischer демонстрирует, какое будущее этой стране может обеспечить европейская интеграция.

Украинская дочерняя компания Fischer – частное предприятие, которое не раскрывает финансовые показатели завода. Но руководители говорят, что, согласно ожиданиям, выгоды от торгового соглашения прибавят примерно 500 000 евро (или около $ 565 000) к прибыли завода в этом году.

"В Украине есть все предпосылки для инвестиций", - сказал Василий Рябич, директор завода, в интервью в своем кабинете, из которого открывается вид на ухоженный газон завода и живую изгородь из роз.

Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 года стало стимулом для производителей легкой промышленности, так называемых "производств, работающих на экспорт" вдоль границы Мексики с Соединенными Штатами. Соглашение об ассоциации также призвано стимулировать развитие вдоль границ Украины с Европейским Союзом. В свою очередь, Украина обязана изменить внутреннюю экономическую политику, с помощью реформы судебной системы и изменения правил получения государственных контрактов.

Завод Fischer – лишь один из показателей поступления иностранных инвестиций, расположенный вблизи Львова, столицы Западной Украины.

Французская компания Nexans недавно арендовала землю возле Львова, где планирует потратить 120 миллионов гривен (около $ 4,7 млн) на строительство завода по производству автомобильных проводов. Этот завод обеспечит работой 2 000 человек. Другой завод Nexans в регионе уже производит проводку для BMW, General Motors и других автопроизводителей.

Leoni, немецкий конкурент Nexans, открыл завод в городе Стрый Львовской области, и производит проводку для Volkswagen, Opel, Porsche и других компаний.

Компания Fujikura, японский производитель автомобильных запчастей, осенью прошлого года заявила, что планирует в ближайшие три года открыть завод, который обеспечит работой примерно 3000 украинцев.

"Экономика ориентирована на Европу", - сказала Вероника Мовчан, экономист VoxUkraine, исследовательской организации в Киеве.

Поворот на Запад увеличил торговлю Украины с Европейским союзом, теперь она составляет более трети от общего объема импорта и экспорта страны, по сравнению с менее чем четвертью в 2012 году.

Однако, за тот же период украинский экспорт в Россию сократился более чем вдвое, до 12,7%. Эта доля может уменьшаться и дальше, поскольку в ответ на соглашение с ЕС Москва ввела пошлины на товары из Украины.

Свободная торговля с Европейским Союзом подразумевает взаимодействие. Когда европейские товары начнут конкурировать с местными [товарами], Украина может лишиться даже скромного прогнозируемого роста в 1 процент в этом году, говорят некоторые экономисты.

Соглашение также накладывает жесткие ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, даже, несмотря на то, что сельское хозяйство – одна из сильных сторон Украины. Квоты на беспошлинный импорт меда настолько низкие, что украинские пчеловоды использовали их в течение первых шести недель года.

"Если у Украины и есть какая-либо надежда, то это сельское хозяйство", - сказал Иван Чакаров, главный экономист по бывшим республикам Советского Союза в Citi. "Но тот факт, что они использовали большую часть годовых квот, позволяет предположить, что соглашение не имеет желаемого эффекта".

Теперь сторонники соглашения тем более рассчитывают на дальнейший успех завода Fischer, который уже расширяется, выходя за пределы производства лыж и клюшек.

Завод продемонстрировал свое умение обращаться с углеродно-волокнистыми материалами и отметил рост производства автомобильных запчастей в регионе. После этого он создал цех, в котором осуществляются трудоемкие виды работ, вроде полировки компонентов для автомобильной промышленности.

Среди гладких, легких частей – опоры двигателей для высокопроизводительных моделей BMW M3 и наружные панели для Audi, Porsche и Tesla. После полировки детали отправляют назад на более богатые рынки.

"Мы как Китай, только на границе с Европой'', - говорит директор завода Рябич.