Производство автотранспорта в Украине сократилось почти на треть

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сократилось на 27,5% - до 1 076 единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, в апреле 2016 года на украинских заводах было выпущено 299 автомобилей, что на 47% меньше апреля 2015 года и на 2% меньше показателя марта этого года.

Производство легковых автомобилей в апреле выросло на 18% - до 188 штук. При этом все автомобили были выпущены на заводе "Еврокар", а крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) за прошлый месяц не выпустил ни одного автомобиля.

Коммерческих автомобилей в апреле этого года было выпущено 110 штук, что на 20,9% больше апреля 2015 года и на 139% больше, чем в марте. Все авто выпустил "АвтоКрАЗ".

Также сообщается, что в апреле в Украине был выпущен всего один автобус, производства "Черкасский автобус", в отличие от 5 штук в марте этого года и 36 штук в апреле 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе-марте текущего года сократилось на 15,7% - до 777 единиц.

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тысячи авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).