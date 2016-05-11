Австрийский совладелец ХТЗ ищет защиты у министра экономики

Господин Вольф сообщил, что прибыл в Украину для того, чтобы провести ряд встреч, в том числе с министром экономики Степаном Кубивым в Киеве. Предмет обсуждений – атаки на ХТЗ со стороны органов безопасности, которые фактически парализовали деятельность предприятия.

Инвестор подчеркнул, что обвинения со стороны силовиков являются беспочвенными и не базируются на подтвержденных фактах. «Нам нечего скрывать, но нам есть, что терять», - сказал Зигфрид Вольф, напомнив, что на ХТЗ работают 2900 сотрудников, завод ранее поставил в страны пяти континентов 60 тысяч сельхозмашин, а только в 2015 году заплатил в украинский бюджет 100 млн. гривен налогов. В то же время из-за действий силовиков, которые заблокировали счета ХТЗ и заморозили активы компании, предприятие не может выполнить ряд контрактов, и вынуждено сокращать работников.

«Я – европеец, и привык работать по международным правилам, - заявил предприниматель. – Мы четко отделяем бизнес от политики, доверяем договоренностям, выполняем контракты и платим белые зарплаты».

Вольф выразил удивление тем, что Украина в ее сегодняшнем состоянии позволяет притеснения в адрес зарубежных инвесторов и крупных налогоплательщиков. Подобные действия крайне негативно сказываются на деловом имидже страны и отпугивают потенциальных инвесторов. Кроме того, возможны и санкции по отношению к тем, кто осуществляет рейдерские атаки от имени государства.

Австрийский инвестор выразил надежду, что решить проблемы, возникшие на ХТЗ, поможет сотрудничество с известным украинским предпринимателем Александром Ярославским, который недавно приобрел контрольный пакет акций компании. «Я сам обратился к господину Ярославскому с таким предложением на конференции по безопасности в Мюнхене, - сказал Зигфрид Вольф. – Надеюсь, что его опыт и репутация помогут ХТЗ выйти из той печальной ситуации, в которой компания оказалась».

Совладелец ХТЗ отметил, что планы по развитию ХТЗ, инвестором которого он стал в 2010 году, связаны с большой историей и потенциалом предприятия, а также с аграрной спецификой Украины и ее выгодным географическим положением, предоставляющим благоприятные возможности для экспорта.

«ХТЗ может стать в один ряд с такими всемирно известными украинскими промышленными брендами, как «Антонов». Но для этого Украина должна поддерживать инвесторов и защищать их права», - резюмировал Зигфрид Вольф.