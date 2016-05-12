Nissan покупает треть акций Mitsubishi за $2,2 миллиарда

Nissan Motor купит 34% в Mitsubishi Motors. Как передает АР, это заявил президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон и подтвердила Mitsubishi. Mitsubishi Motors продает этот пакет за $2,2 млрд (237,4 млрд иен), говорится в пресс-релизе Nissan.

«Мы поможем этой компании выстоять перед возникшими вызовами и восстановить доверие к ней потребителя после скандала с подтасовками данных о расходах топлива», - заявил Гон на совместной с представителями Mitsubishi пресс-конференции.

Председатель правления и гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко, в свою очередь, отметил успешный опыт Nissan в получении максимальной выгоды от различных успешных альянсов. Предполагается, что компании расширят нынешнее партнерство (СП по разработке малолитражек), которое существует на протяжении пяти лет, говорится в пресс-релизе Nissan. Стороны также договорились о сотрудничестве в других сферах, в том числе по совместному использованию производительных мощностей и рынков сбыта и по обмену технологиями, передают «Ведомости».

До этого о возможной сделке сообщали СМИ, ссылаясь на свои источники, затем, как сообщал Bloomberg, компании сделали раздельные заявления об этом на Токийской фондовой бирже и подчеркнули, что решение пока не принято. Предполагалось, что советы директоров обеих компаний по отдельности обсудят ситуацию 12 мая.

Ранее СМИ сообщили, что Nissan может купить 33% акций конкурента, который сейчас на рынке может стоить около $1,5 млрд. Reuters, газеты Nikkei и The Wall Street Journal (WSJ) называют другую сумму обсуждаемой сделки - $1,8 млрд, или 200 млрд иен. Переговоры находятся на начальной стадии, говорится в официальных пресс-релизах. По информации Nikkei и Reuters, речь идет уже о завершающих раундах. По данным источников Bloomberg, возможность купить долю в Mitsubishi изучают и некоторые другие компании, в том числе пекинская BAIC Motor.

Nissan станет крупнейшим совладельцем компании-конкурента, отмечает WSJ. Когда Nissan получит больше трети в Mitsubishi, по японским законам у него будет право вето при принятии существенных решений в отношении компании. Издание считает, что в целом сделка повлечет за собой перестройку на автомобильном рынке Японии, где сейчас действуют восемь автопроизводителей. Nissan сделка даст шанс расширить присутствие на ряде рынков Азии, где его машины слабо представлены, Mitsubishi, у которой все хорошо в Азии, сможет получить плюсы за счет растущей доли Nissan на рынке Северной Америки.

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20 апреля Mitsubishi Motors признала, что ее сотрудники в ходе тестов занижали данные о расходе топлива малолитражных автомобилей и что это делалось последние 25 лет. После этих признаний котировки компании упали примерно на 45%. 12 мая торги этими бумагами не проводились, отмечает Reuters. По данным WSJ, на информации о возможной сделке акции Nissan подешевели утром в четверг на 2,4%.

У Nissan и Mitsubishi Motors есть совместное предприятие на паритетной основе NMKV Co., ведущее разработку малолитражек, которые продаются под брендами и той и другой компании. Продажи этих моделей были приостановлены в конце апреля на фоне скандала с подтасовками данных о расходе топлива. Президент и гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко заявил 11 мая журналистам, что его компания хочет сохранить сотрудничество с Nissan. Также он сказал, что у компании достаточно наличных средств, чтобы покрыть затраты, связанные со скандалом с подтасовками данных по расходу топлива.

Пока крупнейшим акционером в Mitsubishi Motors является Mitsubishi Heavy Industries Ltd., которой принадлежит около 20% автопроизводителя, корпорации Mitsubishi принадлежит 10%, банку Tokyo-Mitsubishi UFJ - около 4%. Компании группы Mitsubishi в 2004 г. спасли автопроизводителя, выкупив его привилегированные акции после того, как расстроилось партнерство этой компании с DaimlerChrysler. Примерно два года назад автопроизводитель вернул этим компаниям долги, но у трех из них сохранилось в общей сложности около 34% в Mitsubishi Motors.

Крупнейшим партнером Nissan является Renault, которой принадлежит 43% голосующих акций в японском автопроизводителе. Nissan, в свою очередь, контролирует 15% без права голоса в Renault.