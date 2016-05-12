Промпроизводство в Украине впервые за 3,5 года демонстрирует рост - аналитики

Об этом говорится в отчете Ukrainian Economic Trends Forecast от Da Vinci AG Analytic Group за второй квартал 2016 года, который есть в распоряжении УНИАН.

По мнению аналитиков , данный тренд является уникальным для последних 3,5 лет и, возможно, является показателем достижения дна и возобновления роста.

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"Так, в январе-феврале 2016 промпроизводство выросло на 3,7%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,2%, перерабатывающей - на 4,4%, снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 0,6%", - говорится в отчете.

Эксперты заявляют, что прогнозные оценки ЕБРР относительно роста ВВП Украины в 2016 году на уровне 2% после падения на 9,9% в 2015 и 6,6% в 2014 годах могут быть косвенным подтверждением начала периода возобновления экономического роста, требующего активной поддержки проведения реформ по улучшению инвестиционного и бизнес-климата.

"Рост вызван увеличением объемов производства инвестиционных товаров, в частности металлоконструкций, продукции машиностроения и строительных материалов", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, существуют все основания предполагать, что во втором квартале рост промышленного производства продолжится, однако его темпы будут снижены.

"По итогам первого полугодия реалистичным является показатель промышленного производства на уровне 1,8-2%. Особенно позитивным является то, что позитивная динамика обусловлена не только активизацией внутреннего рынка, но и увеличением зарубежного спроса по некоторым отраслям. Так, металлургическое производство выросло на 19,1% благодаря увеличению объемов иностранных заказов. На внутреннем рынке за два месяца 2016 года объемы продаж металлургической продукции также выросли на 27%", - говорится в отчете.