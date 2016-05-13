Крупнейший в Украине добытчик газа в этом году введет в эксплуатацию 51 скважину

Крупнейшая в Украине компания по добыче газа «Укргазвыдобування» в 2016 году введет в эксплуатацию 51 газовую скважину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный инженер ПАО «Укргазвыдобування» Алексей Нестеренко.

В этом году мы сдаем 51 скважину», - сказал Нестеренко

По его словам, «Укргазвыдобування» ежегодно одновременно бурит до 76 скважин, вводит в эксплуатацию около 60 скважин.

«Компания располагает 76 буровыми станками. На нашу компанию приходится в Украине 90% поисково-разведывательного бурения и 90% эксплуатационного бурения», - подчеркнул Нестеренко.

Читайте такжеКабмин не планирует приватизацию "Укргазвыдобування" - премьер

Также Нестеренко сообщил, что газодобывающее предприятие «Шебелинкагазвыдобування» из-за конфликта на Донбассе потеряло контроль над 5 месторождениями газа с годовым дебитом 270 млн кубометров.

«Там остались 5 наших месторождений. 270 млн кубометров газа из этих месторождений мы добывали ежегодно», - сказал Нестеренко.

По его словам, на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории осталось около 20% персонала компании. В данный момент на оккупированных территориях Донбасса, по его данным, созданы свои газодобывающие предприятия. «Шебелинкагазвыдобування» полностью утратила контроль над этими месторождениями с июня 2015 года.

Читайте такжеГазовые планы Гройсмана: к 2020 году увеличить добычу на 8 миллиардов кубов

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».