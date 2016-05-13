Москаль ограничил размеры "дров", из-за которых вырубают леса в Закарпатье

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации, размер топливной древесины, которую экспортируют из Украины, в том числе через Закарпатскую область, не ограничен Таможенным кодексом Украины или другими нормативно-правовыми актами.

«Поэтому под видом дров на вполне законных основаниях за границу можно вывозить и деловую древесину. Подобные факты известны не только на Закарпатье, но и в соседних областях, они вызывают возмущение и протестные акции общественности», - отметили в пресс-службе.

Чтобы исключить случаи экспорта деловой древесины под видом дров, председатель Закарпатской ОГА подписал распоряжение, согласно которому Закарпатская таможня при оформлении на экспорт топливной древесины будет руководствоваться требованиями государственных стандартов ГОСТ-3243-88 и ГОСТ 3071-95, а именно: размеры дров ограничены длиной 1 метр с максимальным отклонением до 10 см.

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Также, согласно документу, дрова толщиной от 16 до 26 см должны быть расколоты на две части, толщиной от 28 до 40 см – на четыре части. В случае, если экспортируемая продукция вызывает сомнения относительно соответствия ГОСТ-3243-88, таможни следует получить экспертное заключение Закарпатской торгово-промышленной палаты.

В то же время, как отметили в пресс-службе ОГА, Москаль готовит обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой внести соответствующие изменения и дополнения в Украинскую классификацию товаров внешнеэкономической деятельности.