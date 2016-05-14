Порошенко ветировал изменения в закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства отметил, что принял во внимание предложения Кабинета министров, который по Конституции Украины организовывает и обеспечивает осуществление внешнеэкономической деятельности Украины, таможенного дела, и вернул этот закон для повторного рассмотрения Верховной Радой со своими предложениями.

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Закон был принят Верховной Радой Украины 21 апреля 2016 года.

Президент отмечает, что законом устанавливаются временно, сроком на три года со дня вступления его в силу, ставки вывозной (экспортной) пошлины на товары, указанные в пункте 1 Закона «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов в размере 30 евро за 1 тонну. Этим положением фактически втрое повышается действующая ставка на отходы и лом черных металлов, котороая сейчас должна составлять 10 евро за 1 тонну согласно Закону «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов» и международным обязательствам Украины. Поэтому указанное положение Закона нарушает международные обязательства Украины как члена Всемирной торговой организации.

Глава государства напомнил, что, согласно п. 232 Отчета Рабочей группы по вопросам вступления Украины во Всемирную торговую организацию (который является неотъемлемой частью Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, ратифицированного 10 апреля 2008 года), экспортная пошлина на отходы и лом черных металлов будет снижена до 10 евро за тонну в течение шестилетнего периода, начиная с даты вступления в ВТО, согласно графику уменьшения указанных ставок, приведенному в таблице 20(b) Отчета.

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Кроме того, согласно п. 13 Приложения 1 «Меры политики структурных реформ» Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом, ратифицированного 18 июня 2015 года, на время анализа, который будет осуществляться Еврокомиссией перед принятием решения о выделении второго транша макрофинансовой помощи Украине, органы власти обязуются воздержаться от введения новых мер, ограничивающих или искажающих торговлю, в соответствии с обязательствами Украины перед ВТО.

Президент подчеркнул, что предлагаемое Законом повышение ставок вывозной (экспортной) пошлины на отходы и лом черных металлов не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, ратифицированного 16 сентября 2014 года. Это Соглашение также предусматривает обязательства сторон не вводить или не сохранять в силе любые пошлины, налоги или любые другие меры эквивалентного действия, которые налагаются на вывоз товаров или вводятся в связи с вывозом товаров на другую территорию; существующие пошлины или меры эквивалентного действия, которые применяются в Украине, как указано в Приложении І-С к Соглашению, должны постепенно аннулироваться в течение переходного периода в соответствии с Графиком, включенным в это Приложение; в случае внесения изменений таможенного законодательства Украины обязательства, взятые согласно Графику, будут оставаться действующими на основе соответствия описанию товаров.

При этом Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) предусмотрено право любой стороны временно устанавливать или применять запреты или ограничения экспорта с целью предупреждения или ослабления критического дефицита товаров, имеющих существенное значение для экспортирующей стороны, а также указано, что ничто в этом Соглашении не должно толковаться как препятствие любому лицу в осуществлении любых действий, которые оно считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности. Но меры по запрещению или ограничению экспорта, которые временно вводятся стороной, не должны применяться способом, который бы представлял собой скрытое ограничение международной торговли.

Президент отмечает, что в связи с этим применение повышенной ставки вывозной пошлины на отходы и лом черных металлов в течение трех лет, как это предписывается Законом, не может быть поддержано.

Глава государства также подчеркнул необходимость учитывать ситуацию, сложившуюся с объемами заготовки и экспорта лома черных металлов в условиях временной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Увеличение экспорта лома черных металлов на фоне уменьшения объемов инвестиций в обновление основных фондов предприятий и падение объемов заготовки лома приводит к резкому сокращению запасов черных металлов и дефициту лома в государстве, особенно в течение последних двух лет. Наличие же таких запасов имеет стратегическое значение для металлургической отрасли Украины, подчеркнул президент.

Учитывая изложенное, глава государства предложил парламенту изложить название Закона в новой редакции: «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке».

Кроме того, предлагается дополнить статью 13 Закона «О внешнеэкономической деятельности» новой частью, согласно которой экспортные операции с металлоломом осуществляются в соответствии с этим Законом с учетом особенностей, определенных Законами «О металлоломе» и «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов».

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Президент также предложил установить временно, сроком на один календарный год со дня вступления в силу этого Закона, ставки вывозной (экспортной) пошлины на товары, указанные в пункте 1 Закона «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов» - 30 евро за 1 тонну.

Кабинету министров Украины предлагается в месячный срок со дня вступления в силу этого Закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом, обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом.