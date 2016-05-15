Гордость Украины: тысячи австралийцев встречали самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" (фото, видео)

Как сообщает "Новое время" со ссылкой на местное издание Herald Sun, на посадку самолета в аэропорту Перт пришли посмотреть тысячи зрителей.

Это был первый коммерческий рейс украинского самолета.

10 мая он вылетел из аэропорта Киев-Антонов в Гостомеле в столицу Чехии Прагу. Оттуда он вылетел на борту с электрогенератором весом 130 тонн. В Праге воздушное судно собрало сотни зрителей.

По дороге в Австралию Ан-225 сделал три технические посадки в Туркменистане, Индии и Малайзии.

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На борту Мрии находился экипаж из 21 человека, включая семь членов летной команды, одного руководителя полетов и шестерых инженеров.

Самолет пробудет в аэропорту Перт примерно 48 часов, после чего направится в Германию.

В прошлый раз украинский гигант прилетал в Австралию в 1988 году.

Ан-225 Мрия – это самый большой и самый мощный транспортный самолет, который создали на государственном предприятии Антонов. Самолет с максимальной снаряженной массой 640 т является самым тяжелым самолетом в мире. Его длина составляет 84 метра, а размах крыльев – 84,4 метра.