Нацгвардия получила первую партию новейших БТР (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Отмечается, что бронемашины оснащены четырехтактным 6-ти цилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением Deutz BF6M1015CP и автоматической трансмиссией Allison типа 3200SP.

"Наш приоритет – чтобы военные появлялись на поле боя в полной амуниции. Мы отправляем на фронт инновационные отечественные серийные образцы и смещаем акценты по модернизации имеющейся техники на производство новой, сверхсовременной", – подчеркнул гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

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Напомним, в 2016 году "Укроборонпром" взял курс перехода на высокотехнологичное производство, международные стандарты (НАТО) и оснащение армии современными образцами вооружения.

По результатам 1 квартала 2016 года "Укроборонпром" передал ВСУ рекордные полтысячи вооружения и военной техники. В частности, 340 единиц нового вооружения, среди которого отечественные беспилотники, новейшие минометы, ракеты и бронетехника, а также 161 единицу отремонтированного и модернизированного ВВТ.