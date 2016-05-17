Минобороны приняло на вооружение ВСУ новый пехотный пулемет украинского производства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай.

"На вооружение Вооруженных сил Украины принят пехотный пулемет "Маяк КМ-7,62". Таким образом, с начала года на вооружение украинской армии принято уже пять новых образцов вооружения и военной техники", - сказал Чорнобай.

Он также сообщил, что в ВСУ прошло определяющее ведомственное испытание бронированных автомобилей серии "Казак", "Варта", "КрАЗ", "Барс" и многоцелевого грузового автомобиля "Рено".

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"В ходе испытаний установлено, что указанная техника полностью соответствует характеристикам, заявленным производителем. Решается вопрос о ее поставках в Вооруженные силы Украины", - сказал Чорнобай.

По его словам, в течение прошлой недели ремонтные бригады ВСУ вернули для выполнения боевых задач в район АТО 132 единицы вооружения и военной техники - танки, гаубицы, орудия и боевые машины. Таким образом, с начала АТО ремонтно-технические подразделения восстановили около 48 тысяч единиц вооружения и военной техники.