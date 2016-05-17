Минобороны приняло на вооружение ВСУ новый пехотный пулемет украинского производства
Министерство обороны Украины приняло на вооружение Вооруженных сил новый пехотный пулемет отечественного производства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай.
"На вооружение Вооруженных сил Украины принят пехотный пулемет "Маяк КМ-7,62". Таким образом, с начала года на вооружение украинской армии принято уже пять новых образцов вооружения и военной техники", - сказал Чорнобай.
Он также сообщил, что в ВСУ прошло определяющее ведомственное испытание бронированных автомобилей серии "Казак", "Варта", "КрАЗ", "Барс" и многоцелевого грузового автомобиля "Рено".
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"В ходе испытаний установлено, что указанная техника полностью соответствует характеристикам, заявленным производителем. Решается вопрос о ее поставках в Вооруженные силы Украины", - сказал Чорнобай.
По его словам, в течение прошлой недели ремонтные бригады ВСУ вернули для выполнения боевых задач в район АТО 132 единицы вооружения и военной техники - танки, гаубицы, орудия и боевые машины. Таким образом, с начала АТО ремонтно-технические подразделения восстановили около 48 тысяч единиц вооружения и военной техники.