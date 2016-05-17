Киевский завод разработал новейший пулеметно-гранатометный модуль для боевой техники (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Отмечается, что на него установлена инновационная компьютерная система управления огнем "Каштан", разработанная киевским "НПП "АТ-системы" и предназначена для дистанционного управления оружием с прицельными видеокамерами.

При этом особенностью системы "Каштан" является то, что она строится на базе электроники универсального защищенного компьютера и микропроцессоров. Здесь использованы все современные подходы к автоматизированным системам видеоконтроля, интеллектуальной обработки изображений и управления. Кроме того, к системе можно подключить видеокамеры разного типа и разного количества.

Отмечается, что возможности системы "Каштан" позволяют вести наблюдение за целью днем на расстоянии 1,8-8 тыс. м и 600-2 тыс. м ночью. Она обнаруживает цели типа БМП на дальности 500-4 тыс. м всего за 15 секунд.

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Сообщается, что пулеметно-гранатометный модуль предназначен для поражения живой силы, транспортных средств, наземных и низколетящих объектов. Он может устанавливаться как на колесные и гусеничные транспортные средства, так и на стационарные объекты.

Кроме того, вооружение состоит из 30 мм автоматической пушки ЗТМ-1 или 2А72 с боекомплектом 400 выстрелов, спаренного с пушкой пулемета КТ-7,62 или ПКТ с боекомплектом 2000 патронов, 30-мм автоматического гранатомета АГ-17, 81 мм комплекса постановки дымовых завес 902В "Туча". По требованию заказчика можно установить ПТРК.

Ранее 17 мая УНИАН сообщал, что Министерство обороны Украины приняло на вооружение Вооруженных сил новый пехотный пулемет отечественного производства.