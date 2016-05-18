"Антонов" отправит заказчику первый Ан-132 в начале 2017 года

Этот самолет спроектирован и построен с использованием только европейских, американских и украинских комплектующих. Об этом УНИАН сообщил руководитель программы, заместитель главного конструктора "Антонов" Александр Хохлов.

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"Сейчас самолет находится на стадии окончательной сборки. Идет установка систем и оборудования. В 4 квартале текущего года мы планируем осуществить первый полет, а уже в 1 квартале 2017 года совместно с аравийским партнером планируем продемонстрировать самолет потенциальным заказчикам из Саудовской Аравии", - сказал Хохлов.

Он подчеркнул, что строящийся самолет - полностью отвечает требованиям заказчика, а также, является примером эффективного импортозамещения при производстве самолетов: в Ан-132 используется авионика американского производства Honeywell, двигатели канадской компании Pratt&Whitney, винты британской компании Dowty Propellers, а также агрегаты и системы производства украинских компаний.

"Несмотря на то, что Ан-132 - это глубокая модернизация Ан-32 и Ан-26, созданных еще при СССР с использованием комплектующих российского производства, мы принципиально ушли от кооперации с Россией - не только по политическим соображениям, но и по сугубо экономическим. Во-первых, мы исходили из заданных летных характеристик. Комплектующие американского, европейского и канадского производства удовлетворяют требованиям заказчика и требованиям к современным воздушным судам. При этом мы не забываем и отечественных разработчиков. Часть узлов, агрегатов и систем заказываем украинским компаниям, - сообщил Хохлов. - Во-вторых, эксплуатация любого самолета предполагает ведение его послепродажного обслуживания. Очевидным есть тот факт, что сервисная сеть мировых гигантов Pratt&Whitney, Honeywell, Liebherr значительно шире и эффективнее любого, к примеру, российского производителя. Это очень важно и для заказчика, и для нас, как производителя".

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Хохлов подчеркнул, что в случае подписания твердых контрактов на строительство новых Ан-132, на которые рассчитывает "Антонов", предприятие способно быстро развернуть серийное производство самолетов на своих мощностях. "Технические возможности для этого есть. Фактически, мы можем как полностью изготавливать самолет, так и отдать часть производственного процесса саудовской стороне по кооперационной схеме. Понятно, что пока они могут обеспечить лишь небольшой сегмент производства, но рассматривают варианты по его расширению. Более того, для нас важно сейчас не столько производственная кооперация, сколько совместная маркетинговая стратегия. Выход на рынок Саудовской Аравии с самолетом Ан-132 позволит нам закрепиться не только в собственно Саудовской Аравии, но во всем регионе Ближнего Востока, а затем выходить на Латинскую Америку и Индию, где машины "Антонов" давно зарекомендовали себя с самой лучшей стороны", - отметил Хохлов.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2015 года "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D проходит на мощностях "Антонова" в Киеве. По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц. В октябре 2015 года был подписан контракт на поставку двигателей PW150A компании Pratt&Whitney для самолета - демонстратора Ан-132D. В марте текущего года "Антонов" подписал контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для Ан-132D.