Как Евросоюз украинских олигархов подкосил

Президент Украины Петр Порошенко 14 мая ветировал и отправил на доработку законопроект, которым предлагалось повысить пошлину на экспорт металлолома из Украины втрое – до 30 евро/тонна сроком на три года. Целью этого нововведения являлось полноценное обеспечение отечественных меткомбинатов сырьем в условиях снижения сбора и одновременного увеличения экспорта лома.

Вероятность переориентации заготовителей с внутреннего на внешний рынок не устраивает отечественных металлургов, поскольку это приведет к существенному дефициту лома. Менеджмент меткомпаний решил обезопасить свой бизнес с помощью депутатов, пытаясь пролоббировать повышение пошлины до уровня, который бы минимизировал экспорт металлолома. Основными его потребителями в Украине являются метпредприятия группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, а также компания «Интерпайп» Виктора Пинчука.

Заготовители и сами не прочь отказаться от экспорта, но только при условии, что меткомбинаты будут держать закупочные цены на более-менее рыночном уровне и своевременно расплачиваться за сырье. Но этого не происходит. Главные игроки всячески пытаются ограничить экспорт, чтобы получить возможность диктовать заготовителям свои цены.

Как отмечают эксперты, такая тактика меткомпаний является проигрышной. При отсутствии конкуренции на рынке металлолома и при низких закупочных ценах заготовка этого сырья в Украине продолжит сокращаться.

«Все ненужное на слом, соберем металлолом»

Горячие споры о рынке металлолома за годы независимости Украины возникали не один раз. Это можно проследить по повторяющимся время от времени историям в парламенте, где одна часть депутатов активно заявляет о необходимости экспорта металлолома, а вторая наоборот – против, поскольку это, по их мнению, остановит меткомбинаты, которые останутся без сырья.

Новый раунд борьбы за лом начался в последние два года. Потеря контроля над частью Донбасса и Крымом из-за российской агрессии закрыла для страны доступ к достаточно мощным заготовительным площадкам. К тому же из-за экономического кризиса в Украине почти прекратились инвестиции в обновление инфраструктуры, что давало рынку определенные объемы лома.

С 2013 года заготовка сырья сократилась на четверть - до 4,3 млн тонн в 2015 году, обновив минимум за всю историю независимости Украины. Из этого объема на отечественных комбинатах было переплавлено на 25% меньше лома, чем в 2014 году - 3 млн тонн, при этом экспорт (почти все поставки осуществляются в Турцию) вырос на 20% - до 1,2 млн тонн.

По словам заместителя директора госпредприятия «Укрпромвшешэкспертиза» Юрия Добровольского, в Украине происходит весомое истощение легкодоступных источников сырья для металлургов.

«То, что можно было собрать легко, уже давно собрано. Сейчас остался в большом количестве лом, но чтобы его извлечь, необходимо потратить какие-то деньги. Например, лом в сооружении. Чтобы его достать, нужно разбить дом, очистить металлолом от цемента, бетона, и только тогда он становится металлоломом», - рассказал Добровольский в комментарии УНИАН.

При этом эксперт отмечает, что для подавляющего большинства рынков металлолома, в том числе и Украины, объем ломосбора сильно зависит от уровня закупочной цены.

«Чем высшую металлурги платят цену, тем больше владельцы металлолома мотивированны его сбывать», - подчеркивает он.

Пока же мотивации для сбора металлолома в стране нет. Заготовка данного вида сырья в Украине в январе-феврале текущего года сократилась на 40%, по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, до 359 тыс. тонн. Причиной тому являлись низкие цены со стороны отечественных метпредприятий, а также отсутствие квот на экспорт лома для заготовителей, отмечают в «Укрпромвнешэкспертизе».

По информации Государственной фискальной службы, за первый квартал текущего года было экспортировано всего 11 тыс. тонн лома еще по прошлогодним квотам, которые распределяет Министерство экономического развития и торговли. При этом за апрель из Украины было экспортировано уже 83 тыс. тонн метсырья. Такой существенный рост связан с тем, что Минэкономразвития начало распределять экспортные квоты на 2015 год, а также с более привлекательными ценами на внешних рынках.

Между тем, высокие цены на металлолом в Украине также является негативом, поскольку при отсутствии контроля заготовителей они не несут ответственности за происхождение сдаваемого им сырья. Неоднократно в нашей стране были зафиксированы случаи распиливания и воровства на металлолом важных и функционирующих объектов, таких как перемычки электроопор, канализационные люки и скрепляющие элементы железных дорог.

Радикальная борьба за лом

Вывоз лома за пределы Украины не устраивает отечественных металлургов, что не редко приводит к конфликту с заготовителями по данному вопросу. Поэтому менеджмент меткомпаний прибегает к разным приемам, дабы остановить экспорт необходимого им сырья.

Совсем недавно, в апреле, украинские металлурги, профильные объединения и подконтрольные финансово-промышленным группам депутаты пролоббировали принятие в парламенте законопроекта, в основе которого лежало повышение экспортной пошлины на лом с 10 до 30 евро за тонну. Речь идет о законопроекте №3868 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры».

Стоит отметить, что такое патриотичное название документа к реальной действительности имеет мало отношения. Наша страна на протяжении многих лет потребляет менее 20% произведенной стали. Все остальное - экспортируется. Таким образом, при выплавке 23 млн тонн стали на комбинатах в прошлом году говорить о нехватке металла для оборонки или инфраструктуры некорректно.

В продвижении вышеупомянутого законопроекта принимал активное участие глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко – один из его авторов.

Вместе с главой комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктором Галасюком он посетил предприятия Ахметова – Мариупольский меткомбинат им. Ильича и «Запорожсталь».

Предлагая принять парламентом документ во втором чтении 21 апреля, Галасюк (входит в «Радикальную партию») заявил, что это поддержит отечественные металлургические предприятия, которые якобы нужно спасать.

«Это необходимо, чтобы спасти сегодня украинскую металлургию, в которой сегодня критический дефицит данного сырья, и которая за последний год потеряла почти 5 млрд долл. экспорта», - сказал депутат.

Более реально в парламенте оценил ситуацию депутат Юрий Левченко (ВО «Свобода»). Он заявил, что законопроект направлен на поддержку металлургии, однако это означает поддержку лишь двух собственников основных предприятий отрасли.

«Есть одно большое «но»: у нас металлургия – это частная монополия, а если быть точнее – олигополия. Это - два основных конкурента, которые между собой договорились как картель, и искусственно держат рынок», - сказал Левченко.

Но парламент все же поддержал законопроект – «за» 268 голосов.

Запасной план металлургов

После принятия документа топ-менеджмент и владельцы меткомпаний потирали руки, явно считая, что «дело в шляпе». Но уже через неделю как гром среди ясного неба прозвучала резкая критика законопроекта со стороны представительства ЕС в Украине. В частности, стало известно, что в случае подписания закона президентом Европейский Союз может приостановить предоставление макрофинансовой помощи Украине.

«ЕС выражает обеспокоенность из-за предложения Верховной Рады увеличить экспортные пошлины на металлолом. Представительство ЕС рассматривает повышение пошлин на экспорт металлолома из Украины как меру торгового ограничения, противоречащую духу и букве многосторонних и двусторонних обязательств, взятых на себя Украиной», - сообщили в представительстве ЕС 28 апреля.

Эта новость навела шорох в Администрации президента. Выждав пару недель, глава государства ветировал законопроект и отправил его на доработку. Среди причин, по которым Петр Порошенко принял решение не подписывать документ, - пошлина в размере 30 евро нарушает международные обязательства Украины как члена Всемирной торговой организации, а также не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии, с другой стороны. При этом президент предложил переименовать законопроект и повысить пошлину до предлагаемого уровня не на три, а на один год.

Между тем, металлурги держали под сукном запасной план. Пока законопроект о повышении пошлины на металлолом проходил все необходимые инстанции и слушания в парламенте, они добились запрета на экспорт метсырья.

По информации главы крупной ломозаготовительной компании «Керамет» Владимира Бублея, металлурги с помощью известных своей «неподкупностью» украинских судов приостановили действие приказов Минэкономразвития о регистрации экспортных контрактов и добились запрета органам ГФС осуществлять таможенное оформление лома на экспорт.

Недавно это подтвердил глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили, когда сообщал о «маленькой проблеме с большим олигархом» премьер-министру Владимиру Гройсману.

По словам Саакашвили, Окружной административный суд Киева по иску одной из подконтрольных Ахметову компаний, обжаловавшей решение Кабмина по квотам на экспорт лома, заблокировал его поставки из страны. В частности, остановил два загруженных этим товаром судна на Одесской таможне.

Реагируя на это, премьер сказал, что персонально обратится в судебные органы в связи с произошедшей ситуацией. Саакашвили предложил «вызвать Ахметова и просто прищучить его».

«Я еще не встречался с Ринатом Леонидовичем. Будет повод встретиться», - сказал ему в ответ Гройсман.

На следующий день активно включились в работу профильные объединения «Металлургпром» и Федерация металлургов Украины (ФМУ), которые заявили, что премьер-министра Украины во время разговора о незаконном вывозе металлолома за границу пытались использовать. Глава ФМУ Сергей Беленький на своей странице в Facebook сообщил, что в Одессе имело место открытое лоббирование госслужащим бизнес-интересов в прямом эфире.

«Безусловно, вывоз украинского металлолома за рубеж – весьма прибыльный бизнес. Но выгоден он только тем, кто непосредственно этим бизнесом занимается», - отметил Беленький.

Извлечение выгоды без понимания последствий

Если поддаться логике лоббистов запрета экспорта металлолома, то при его отсутствии меткомбинаты должны были бы утолить голод на это сырье. Реальная ситуация свидетельствует о неэффективности этого метода, поскольку дефицит остается.

По информации «Металлургпрома», поставки металлолома на метпредприятия Украины в январе-апреле составили 0,87 млн тонн, что на 16% меньше, чем за январь-апрель 2015 года и на 20% меньше потребностей производства. И это при том, что экспорт лома в І квартале почти отсутствовал и возобновился в апреле, сократившись по итогу 4 месяцев в 4,3 раза - до 94 тыс. тонн.

В 4 квартале прошлого и 1 квартале текущего года экспорт лома практически отсутствовал, тем не менее, его дефицит на внутреннем рынке был очень значительным. «То есть, получается, что не экспорт является причиной высокого дефицита», - подчеркивает Добровольский.

По его словам, нехватка металлолома связана с низкими ценами, которые были на рынке вплоть до марта. Дно цены на лом было зафиксировано в феврале - около 140 долл./тонна при поставке отечественным комбинатам.

Существенный рост начался во втором квартале. Если на начало апреля лом на внутреннем рынке покупали по 145 долл./тонна, то в середине мая - 170 долл./тонна. При этом экспорт лома стал более привлекательным. По словам Добровольского, с учетом уплаты действующей пошлины в размере 10 евро экспортеры лома по нынешним ценам могут заработать в среднем на 40 долл./тонна больше, чем на внутреннем рынке.

Эксперты отмечают, что наличие конкуренции, то есть, возможности выбора заготовителем пути поставки лома - на внутренний или внешний рынок - позволит существенно уменьшить дефицит сырья в Украине, хотя нехватка лома будет всегда. Добровольский считает, что при заметном повышении цен на металл в мире наши металлурги могут позволить себе заплатить дороже за сырье для выплавки стали.

«Отсутствие экспорта в стратегической перспективе только навредит металлургам. Да, в тактической - они выиграют. Они установят низкие цены, ломовики будут везти им, разгружать запасы и продавать. Но в долгосрочной перспективе ломозаготовительный бизнес может потерять привлекательность, и часть компаний просто уйдут. Кто тогда будет собирать лом для меткомпаний?», - подчеркнул эксперт.

Таким образом, новому правительству во главе с Владимиром Гройсманом нужно не только не дать ввести себя в заблуждение, но и проверить необходимость предоставления привилегии отдельным игрокам рынка. Между тем, к работе ломозаготовительного бизнеса также есть нарекания. Поэтому властям необходимо обратить внимание и на этот сектор экономики, чтобы вывести его из тени и создать условия для прозрачной деятельности.

Александр Гречко (УНИАН)