СБУ подозревает предприятия Ахметова в торговле с "ДНР/ЛНР"
Следователь СБУ по решению суда получил доступ к документам ряда компаний, через которые организована поставка лесоматериалов для нужд незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях.
Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда.Киева от 10 мая, передают "Наші гроші".
По данным следователей, в 2015-2016 годах руководитель и бухгалтер ЧП "Аннтей-В" и бывший руководитель ГП "Киевское областное управление лесного хозяйства" поставляли лесоматериалы через фирму "Аннтей-В" по ее контрактам с предприятиями угольной промышленности.
Речь идет о договорах с ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ГП "Шахта Южнодонбасская №3", ГП "Макеевуголь", ГП "Дзержинскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", ОДО "Шахта "Белозерская" ООО "ДТЭК Павлоградуголь", ООО "ДТЭК Добропольеуголь", ПАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ГП "УК "Краснолиманская".
Большинство частных предприятий из этого списка входят в группу Рината Ахметова.
Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области ведет уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Почему следствие считает, что древесина ввозится на территорию ОРДЛО для нужд незаконных вооруженных формирований, в судебном реестре не сообщается.
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Следователь попросил о доступе к документам, которые подавались в Херсонскую таможню, а именно: погрузочно-таможенных деклараций, сертификатов происхождения лесоматериалов и тому подобное.
Фирма "Аннтей-В" зарегистрирована в Горловке Донецкой области. От начала основания и по сегодняшний день официальным владельцем является Виктор Цуприк, бывший бизнес-партнер Павла Зинова по ООО "Лаокоон".
Зинов работал директором департамента материального обеспечения МВД по времен Виталия Захарченко.
Отмечается, что Зинов был принят на работу в МВД в декабре 2011 года. До этого он возглавлял Департамент административно-хозяйственного обеспечения Государственной налоговой службы Украины, которую возглавлял Виталий Захарченко до назначения на министерскую должность. Известно, что Зинов, как и экс-министр Захарченко, из Константиновки Донецкой области.
В середине 2000-х годов Зинов был учредителем компаний "Приваттур", "Дент-сервис" и "Ваше право", в которых его бизнес-партнером выступал бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.