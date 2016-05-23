СБУ подозревает предприятия Ахметова в торговле с "ДНР/ЛНР"

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда.Киева от 10 мая, передают "Наші гроші".

По данным следователей, в 2015-2016 годах руководитель и бухгалтер ЧП "Аннтей-В" и бывший руководитель ГП "Киевское областное управление лесного хозяйства" поставляли лесоматериалы через фирму "Аннтей-В" по ее контрактам с предприятиями угольной промышленности.

Речь идет о договорах с ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ГП "Шахта Южнодонбасская №3", ГП "Макеевуголь", ГП "Дзержинскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", ОДО "Шахта "Белозерская" ООО "ДТЭК Павлоградуголь", ООО "ДТЭК Добропольеуголь", ПАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ГП "УК "Краснолиманская".

Большинство частных предприятий из этого списка входят в группу Рината Ахметова.

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области ведет уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Почему следствие считает, что древесина ввозится на территорию ОРДЛО для нужд незаконных вооруженных формирований, в судебном реестре не сообщается.

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Следователь попросил о доступе к документам, которые подавались в Херсонскую таможню, а именно: погрузочно-таможенных деклараций, сертификатов происхождения лесоматериалов и тому подобное.

Фирма "Аннтей-В" зарегистрирована в Горловке Донецкой области. От начала основания и по сегодняшний день официальным владельцем является Виктор Цуприк, бывший бизнес-партнер Павла Зинова по ООО "Лаокоон".

Зинов работал директором департамента материального обеспечения МВД по времен Виталия Захарченко.

Отмечается, что Зинов был принят на работу в МВД в декабре 2011 года. До этого он возглавлял Департамент административно-хозяйственного обеспечения Государственной налоговой службы Украины, которую возглавлял Виталий Захарченко до назначения на министерскую должность. Известно, что Зинов, как и экс-министр Захарченко, из Константиновки Донецкой области.

В середине 2000-х годов Зинов был учредителем компаний "Приваттур", "Дент-сервис" и "Ваше право", в которых его бизнес-партнером выступал бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.