Украина в апреле увеличила производство стали на 12%

Украинские металлурги в апреле 2016 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличили производство стали на 11,7% - до 2,154 миллиона тонн, сохранив 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 16,8% - до 8,268 миллиона тонн, также сохранив в мировом рейтинге производителей стали 10-ю позицию.

По информации ассоциации, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 69,4 миллиона тонн (рост на 0,5% к апрелю 2015 года).

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Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,5 миллиона тонн, +1,2%), Индия (7,8 миллиона тонн, +3,9%), США (6,6 миллиона тонн, +2,5%), Россия (5,9 миллиона тонн, -0,4%), Южная Корея (5,7 миллиона тонн, -1,3%), Германия (3,6 миллиона тонн, -1,5%), Турция (2,9 миллиона тонн, +5,3%), Бразилия (2,3 миллиона тонн, -20,6%).

В целом в апреле 2016 года по сравнению с апрелем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 0,5% - до 134,9 миллиона тонн.

В отчете ассоциации за январь-апрель позиции лидера продолжает удерживать Китай – 261,4 миллиона тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,3%).

Далее следуют: Япония (34,3 миллиона тонн, -2,3%), Индия (30,7 миллиона тонн, +2,3%), США (26,2 миллиона тонн, -0,3%), Россия (23,1 миллиона тонн, -3,9%), Южная Корея (22,1 миллиона тонн, -2,3%), Германия (14,3 миллиона тонн, -2,3%), Турция (10,6 миллиона тонн, +2,8%), Бразилия (9,7 миллиона тонн, -14%).

За 4 месяца 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 2,8% - до 521,3 миллиона тонн.

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Справка УНИАН. Украина по итогу 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, – снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогу 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.