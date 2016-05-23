Рост промпроизводства в Украине в апреле замедлился до 3,5%

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года замедлился до 3,5% с 4,8%, зафиксированных в марте 2016 года к марту 2015 года, при этом рост промпроизводства против соответствующего месяца предыдущего года зафиксирован третий месяц подряд, после разворота тренда в феврале впервые за последние три года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2016 года, в апреле зафиксировано падение промпроизводства на 3,4% после роста на 6,8% в марте к февралю.

С начала года, за январь-апрель, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост промпроизводства остается на уровне 3,7%.

По информации Госстата, наибольший рост производства в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года зафиксирован в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 26%, металлургии – на 15,5%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 13,7%, фармацевтике – на 12,6%, добыче каменного и бурого угля – на 11,5%.

Наибольший рост производства в апреле по сравнению с мартом этого года зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 7,7%, металлургии – на 2,3%.

Наибольшее падение производства в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года зафиксировано в поставке электроэнергии и газа – на 5%, добыче сырой нефти и природного газа – на 3,4%.

Наибольшее падение производства в апреле по сравнению с мартом этого года зафиксировано в поставке электроэнергии и газа – на 17%, производстве мебели и другой продукции – на 7,9%, машиностроении – на 6,3%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине в марте 2016 года по сравнению аналогичным месяцем прошлого года замедлился до 4,8%, по сравнению с предыдущим месяцем - до 6,8%. С начала года, за январь-март, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост промпроизводства составил 3,7%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.