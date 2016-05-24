"Укргазвыдобування" с помощью суда расторгла договор о совместной деятельности с "Фирма ХАС"

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск крупнейшей в стране газодобывающей компании «Укргазвыдобування» о разрыве договора о совместной деятельности (СД) с компанией «Фирма ХАС», которую связывают с народным депутатом Александром Онищенко, сообщает пресс-служба госкомпании.

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Согласно сообщению, 20 мая были объявлены вступительная и резолютивная части решения от 20.05.2016 года по делу №911/404/16, которым иск «Укргазвыдобування» удовлетворен полностью, а также расторгнут договор о совместной деятельности №60 от 04.02.2004 года с дополнительными соглашениями, сторонами которого являются «Укргазвыдобування» и «Фирма ХАС».

«По договору СД, который был подписан еще в 2004 году, «Укргазвыдобування» передала «Фирма ХАС» право на пользование 19 скважинами. Основное количество скважин было передано в 2011 году», - уточняют в госкомпании.

В пресс-службе напоминают, что причиной решения о расторжении почти всех договоров о совместной деятельности по добыче газа стало невыполнение обязательств со стороны СД.

«Укргазвыдобування» предлагала различные варианты урегулирования проблемных вопросов, но после того как не получила ни одного встречного предложения от СД, вынуждена была обратиться в суд и подала иски по 6 из 8 договоров о совместной деятельности», - отмечают в компании.

Как отметил председатель правления «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко, решение обратиться в суд о расторжении договоров СД было вынужденным шагом.

«План добычи 2015 не выполнило ни одно предприятие по СД, с начала 2016 года каждый день по СД происходило падение добычи на 1 млн куб. м. Не выполняется и инвестиционная программа, есть много вопросов к учету газа, цене реализации продукции и уплате ренты. СД существенно уменьшили объемы ремонтов скважин. Соглашения СД тянут нас назад, это недопустимо. Особенно сейчас, когда нам удалось остановить падение и мы начинаем наращивать добычу, реализуя программу 20/20 », - подчеркнул Прохоренко, которого цитирует пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года народный депутат Украины Татьяна Чорновил заявила, что компания «Хас», принадлежащая нардепу Александру Онищенко, скрывается от уплаты налогов при продаже природного газа, который был ею получен в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей газодобывающей компанией страны «Укргазвыдобування».

В апреле Хозяйственный суд Киева отказал «Укргазвыдобування» в расторжении договора о совместной производственной и инвестиционной деятельности по добыче газа с компанией «Производственно-коммерческая фирма «Дион».

В начале февраля глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявил, что через суд хочет расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам.

По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 млн кубометров - до 1,159 млрд кубометров.

При этом Прохоренко неоднократно заявлял о давлении на компанию, в частности, со стороны народных депутатов, что, по его мнению, связано с активизацией изменений в компании, которые призваны устранить коррупцию и преступные схемы в ней.

В середине марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили ряд обысков на территории города Киева и Киевской области, в частности, в офисах фирм, деятельность которых связывают с преступными схемами реализации природного газа в рамках совместной деятельности с госкомпанией «Укргазвыдобування».

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».