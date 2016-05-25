На Житомирском бронетанковом заводе запустят производство бронетранспортеров БТР-4

Государственный концерн "Укроборонпром" в ближайшее время намерен запустить на Житомирском бронетанковом заводе, входящем в состав концерна, полный цикл производства современных бронетранспортеров БТР-4.

Читайте такжеКиевский завод разработал новейший пулеметно-гранатометный модуль для боевой техники (фото)

Согласно сообщению пресс-службы концерна, на данный момент на заводе уже освоили производство корпусов для данной техники.

"Современная и мощная легкобронированная техника полностью украинского производства будет быстрее поступать в ВСУ. "ЖБТЗ" уже отработал техническую документацию бронемашины. В ближайших планах предприятия - госиспытания и поставка БТР-4 на нужды МОУ, Нацгвардии и других силовых структур для усиления обороноспособности страны. Отныне "Укроборонпром" сможет изготовить еще больше БТР-4 по госзаказу", - цитирует пресс-служба генерального директора концерна Романа Романова.

В концерне также сообщили, что в ходе антитеррористической операции на востоке Украины украинским военным было поставлено более 80 БТР-4.

Читайте такжеНацгвардия получила первую партию новейших БТР (фото)

Как сообщал УНИАН, в конце марта "Укроборонпром" передал украинским военным в зону проведения антитеррористической операции партию модернизированных по стандартам НАТО бронетранспортеров БТР-4.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.