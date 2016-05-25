"Нафтогаз" повышает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 июня 2016 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,2% по сравнению с маем 2016 года - до 6 874 грн за тыс. куб. м с 6 474 грн за тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.

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В то же время, по данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июня вырастут на 1,1% - до 7 604 с 7 518 грн за тыс. куб. м.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию по регулированию в сфере энергетики права на установление цен на природный газ для промышленности.