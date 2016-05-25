Австрийская компания внедряет цифровую систему для борьбы с незаконной вырубкой леса

Австрийская компания Holzindustrie Schweighofer начинает разработку глобальной цифровой системы по предотвращению незаконной вырубки леса.

Как пишут восточноевропейские СМИ, проект внедрения системы PIL-RFID начинается в Румынии, где у Holzindustrie Schweighofer находится несколько лесопилок.

По имеющейся у журналистов информации, за каждым срубленным деревом можно будет следить с помощью RFID-чипов, т.е. практически любой желающий с помощью своего смартфона сможет узнать, откуда данное бревно прибыло и где оно росло с помощью GPS-координат оставшегося в лесу пня.

Лесозаготовители будет обязаны применять RFID-чип, скорее всего, чип будут забивать примерно на 1 сантиметр непосредственно в каждое бревно. Чип будет нести точные координаты места, где было срублено дерево, сообщая, происхождение древесины. Лесопильные заводы могут, например, легко выяснить, поступает ли доставленный материал из авторизованных лесосек.

Подобная технология работает в пищевой промышленности - например, в глобальных торговых потоках так называемыми RFID-чипами отслеживаются туши говядины глубокой заморозки. Теперь нечто подобное хотят ввести в лесной промышленности, а в качестве поля для экспериментов выбрали Румынию.

Первопроходцем станет Holzindustrie Schweighofer - компания с 400-летней историей, играющая ведущую роль в борьбе с нелегальными лесозаготовками. Schweighofer покупает практически 100% своих бревен и не участвует в лесозаготовительной деятельности в лесах. Фирма выполняет все внутренние и европейские правовые требования и стандарты, но полностью исключить покупку незаконно изготовленной древесины все равно не может: вероятность, что кто-то из цепочки поставок леса до ворот лесопилки сознательно подделает документы или пойдет другим преступным путем, есть всегда.

«Поэтому борьба с незаконной вырубкой леса требует новых надежных методов, кроме документов», - подчеркивают в компании.

В Holzindustrie Schweighofer уверены, что всемирное внедрение системы PIL-RFID способно положить конец незаконной вырубке леса. По сути, каждое проданное бревно будет сопровождаться информацией - начнется эра больших объемов данных, и это сможет произвести революцию в лесном хозяйстве. Будет подробно показано, сколько древесины было вырублено, и где.

Вот лишь некоторые позитивные последствия внедрения PIL-RFID системы в лесную промышленность, которые отметили в Schweighofer: лесопильные заводы смогут определять для своих нужд участки с самым лучшим качеством; транспортные компании будут использовать данные GPS, чтобы минимизировать транспортные расходы – и тем самым выбросы углекислого газа; подробная и обширная информация об извлечении древесины позволит не только улучшить качество управления лесами, но и повысит возможности лесных исследований. Это позволит значительно лучше моделировать реакцию лесов к изменению климата и разрабатывать контрмеры против ухудшения ситуации.

По словам разработчиков, система PIL-RFID основывается на глобально доступной и стандартизированной технологии. Принимая во внимание продолжающийся во всем мире рост популярности смартфонов, GPS-технологии и NFC будут доступны везде, где заготавливается древесина. Это открывает большие возможности и для общественного контроля над экологической ситуацией. Подобные технологии наверняка будут востребованы и в Украине, где особенно обострилась проблема с незаконными вырубками леса, тем более что основные чипы недорогие, они широкодоступны и используют стандартизированную технологию.