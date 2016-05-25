"Метинвест" Ахметова впервые в истории закончил год с убытком в размере $1 миллиард

Материнская компания международной горно-металлургической группы «Метинвест» - Metinvest B.V. впервые в своей истории получила убыток, который по итогам 2015 года составил 1 млрд долл., при этом в 2014 году компания получила прибыль на уровне 159 млн долл.

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Об этом свидетельствуют аудированные консолидированные результаты финансовой деятельности за 2015 год, опубликованные на сайте «Метинвеста».

Согласно отчету компании, выручка от реализации продукции группы в 2015 году снизилась на 35% - до 6,832 млрд долл.

При этом показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений), «Метинвеста» за указанный период сократился в 5,2 раза - до 513 млрд долл.

Рентабельность EBITDA в прошлом году снизилась до 8% против 26% в 2014 году.

Капитальные инвестиции компании в 2015 году сократились на 54% по сравнению с предыдущим годом – до 285 млн долл., при этом на металлургический и горнодобывающий дивизионы пришлась равная сумма от данных средств.

Комментируя результаты работы компании генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков отметил, что следствием ухудшения финансового положения компании с одной стороны стало сохранение напряженной политической и экономической ситуации в Украине. С другой стороны, ситуация на мировом рынке стали и ЖРС, где цены достигли самых низких уровней за последние десять лет, также остается основным фактором напряжения.

«Учитывая кратко- и среднесрочную ситуацию на рынке Украины, в 2015 году мы внесли коррективы в нашу географию продаж, одновременно сохранив свои позиции на ключевых стратегических рынках. Так, доля Европы в продажах выросла на 5 п.п по сравнению с прошлым годом, а Юго-Восточной Азии – сократилась на ту же величину», - подчеркнул Рыженков, слова которого приводятся в отчете.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года компания «Метинвест» заявила о техническом дефолте, при этом в конце июня согласовала с инвесторами новые условия по своим облигациям со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на общую сумму 1,153 млрд долл.

В 2014 году «Метинвест» сократил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. По итогам 6 месяцев 2015 года компания впервые за свою историю получила убыток, размер которого составил 166 млн долл.

1 декабря 2015 года группа "Метинвест" подписала с кредиторами соглашение, которое предполагает их отказ до 31 января 2016 года предъявлять требования выплаты в связи с состоянием дефолта компании.

27 января текущего года кредиторы группы «Метинвест» одобрили мораторий на погашение еврооблигаций до 27 мая 2016 года на общую сумму 1,125 млрд долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

На фоне дефицита средств из-за неопределенной ситуации на мировых рынках стали, которая привела к снижению производства на предприятиях компании «Метинвест», в ноябре 2015 года группа приняла решение о сокращении рабочего дня на 20% с пропорциональным снижением заработных плат для административного персонала. При этом в 2016 году компания планирует сократить до 30% сотрудников административного аппарата.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).