Adidas намерена вернуть часть производства из Азии в Германию

Компания Adidas, выпускающая спортивную одежду и обувь, намерена вернуть часть производства в Германию, сообщает Lenta.ru.

"По словам руководства компании, осенью 2016 года на фабрике Speed Factory в баварском Ансбахе начнется выпуск кроссовок. Первая пробная партия составит 500 пар. В будущем Adidas планирует перейти на крупносерийное производство и довести объемы выпуска спортивной обуви до 500 тысяч в 2017 году", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что возвращение Adidas в ФРГ оказалось возможным благодаря автоматизации производственного процесса. Изготовлением обуви на фабрике общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров будут заниматься исключительно роботы.

Директор по развитию компании Герд Манц отметил, что благодаря переносу производства срок разработки новой продукции можно будет сократить с полугода до нескольких дней. При этом применяемые технологии практически не повлияют на стоимость товара в магазинах.

Читайте такжеAdidas представил кроссовки из океанического мусора (видео)

Adidas практически полностью свернул выпуск одежды и обуви в Германии в 1993 году за исключением завода в Шайнфельде, на котором изготавливаются преимущественно футбольные бутсы. Основная часть производств компании была перемещена в Азию, где в 2015 году было выпущено 300 миллионов пар обуви.

В 2017 году компания Adidas, являющаяся вторым по величине в мире производителем спортивных товаров, планирует открыть дополнительное производство в США.