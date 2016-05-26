Крупные и средние предприятия Украины сократили убытки в 6,6 раза

Крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, по предварительным данным, за первый квартал 2016 года получили 58,556 млрд грн убытка до налогообложения, что в 6,6 раза ниже уточненного показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 385,935 млрд грн.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 20,7% - до 97,518 млрд грн, результат убыточных предприятий - на 69,3%, до 156,074 млрд грн.

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Также сообщается, что количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству по итогам квартала снизилось на 6,9 п.п. – до 39,7%. Наибольший удельный вес убыточных предприятий зафиксирован в отраслях искусства, спорта, развлечений и отдыха (68,7%), операций с недвижимым имуществом (54,7%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (46,1%).

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, по предварительным данным, за 2015 год получили 230,612 млрд грн убытка до налогообложения, что в 1,7 раза меньше уточненных данных по убытку до налогообложения за предыдущий год на уровне 389,114 млрд грн.