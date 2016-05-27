Кабмин ожидает роста промпроизводства в этом году на уровне не менее 1,2%

Кабинет министров Украины ожидает роста промышленного производства в стране в 2016 году на уровне не менее 1,2%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с бизнесом в Киеве.

"Мы ожидаем, что до конца года мы получим не менее 1,2% роста промышленного производства", - сказал он.

По словам Гройсмана, действующее правительство намерено уделить значительное внимание формированию конкурентоспособной промышленной политики и обеспечить реализацию промышленного потенциала страны.

Читайте такжеКрупные и средние предприятия Украины сократили убытки в 6,6 раза

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года замедлился до 3,5% с 4,8%, зафиксированных в марте 2016 года к марту 2015 года, при этом рост промпроизводства против соответствующего месяца предыдущего года зафиксирован третий месяц подряд.

Наибольший рост производства в апреле по сравнению с мартом этого года зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 7,7%, металлургии – на 2,3%.

Наибольшее падение производства в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года зафиксировано в поставке электроэнергии и газа – на 5%, добыче сырой нефти и природного газа – на 3,4%.