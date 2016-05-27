В Минэкономразвития появиться департамент промышленной политики

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву создать департамент промышленной политики.

Об этом премьер сообщил журналистам после встречи с представителями бизнеса в Киеве.

“Я поручил первому вице-премьер-министру создать в Минэкономики департамент промышленной политики”, - сказал он.

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При этом Гройсман отметил, что такое решение обусловлено необходимостью эффективного взаимодействия с бизнесом в повышении промышленного потенциала страны.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Кабинет министров Украины ожидает роста промышленного производства в стране в 2016 году на уровне не менее 1,2%.

Предыдущий глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус сократил штат министерства на 50%.