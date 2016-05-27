В Минэкономразвития появиться департамент промышленной политики
По словам Гройсмана, Кабмин ожидает роста промышленного производства в стране в 2016 году на уровне не менее 1,2%.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву создать департамент промышленной политики.
Об этом премьер сообщил журналистам после встречи с представителями бизнеса в Киеве.
“Я поручил первому вице-премьер-министру создать в Минэкономики департамент промышленной политики”, - сказал он.
Читайте такжеРост промпроизводства в Украине в апреле замедлился до 3,5%
При этом Гройсман отметил, что такое решение обусловлено необходимостью эффективного взаимодействия с бизнесом в повышении промышленного потенциала страны.
Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Кабинет министров Украины ожидает роста промышленного производства в стране в 2016 году на уровне не менее 1,2%.
Предыдущий глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус сократил штат министерства на 50%.